Im Januar 1980 kam ein Mathematikstudent in ein Schulhaus im Süden Frankfurts – in ein Schulhaus mit befremdlichen Zügen; es war von 9 bis 17 Uhr offen, etwa 25 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren und einige Erwachsene waren da und taten etwas, was nicht nach Schule aussah.

Anschaulich schildert Klaus Rödler in seinem Buch „Kinderbefreiung und Kinderbewußtsein“ seine Irritation in den ersten Wochen. Er hatte sich, als Lehr-Praktikant, einiges an „attraktiven Lehrangeboten“ ausgedacht: Zahlenspielereien, dazu ein Projekt „Heißluftballon“. Verwirrt merkte er, daß er damit nicht ankam. Die Kinder zeigten keine Neigung, solche didaktische Importware zu akzeptieren; sie waren anderweits beschäftigt.

Aber der Schul-Neuling hatte die Vorstellung im Blut, ein Pädagoge müsse doch jedenfalls mit einem Programm antreten, um nicht ins Leere zu fallen. Er sprach mit einem, der in diesem Schul- und Kinderhaus schon länger mit von der Partie war. Der fragte ihn: „Willst du denn überhaupt einen Heißluftballon bauen? Und wenn ja, warum brauchst du dafür die Kinder? Die würden schon kommen, wenn es sie interessiert!“

Kein Theater vorspielen

Das Gespräch wurde dem Anfänger wichtig. In den nächsten Wochen lernte er verstehen, daß ein Erwachsener den Kindern und vor allem sich selber kein Theater vorspielen sollte. Interesse, Ernsthaftigkeit heucheln – das gibt es ja nicht nur bei Schülern.

Etwas später las er etwas über Spektralfarben und erinnerte sich, daß sein Bruder einmal einen Farbkreisel gemacht hatte. Er ging in die Werkstatt, schnitzte Teile eines Kreisels. Einige Kinder kamen und fragten, was denn das würde und interessierten sich für die Technik. Sie wollten Speere rund zuspitzen, er half ihnen, nebenbei. Als der Kreisel ausbalanciert und die Halterung fertig war, begann der Praktikant, eine Scheibe farbig zu bemalen. Auf die runde Holzfläche des Kreisels aufgeklebt, müßte die Scheibe beim Kreiseln weiß aussehen, meinte er. Die elfjährige Karin wollte ihm beim Ausmalen helfen. Es wurde beim Drehen leider nicht weiß, sondern lila. Andere Farbtönungen und Einteilungen wurden probiert, schließlich sah es eher nach weiß aus, „und der Kreisel machte noch einige Tage die Runde in der Schule“.

Dies sind Schlaglichter, nicht mehr, aus der Freien Schule Frankfurt. Vermutlich spürt mancher Empörung bei dem Gedanken, daß „so etwas“ Schule sein soll. Wo bleibt das systematische Lernen? Wo wird zu Arbeits- und Zeitdisziplin erzogen? Wo bleiben Übung und Wiederholung? Wie wird verhindert, daß Zufall und Willkür die Auswahl der Lerngegenstände bestimmen?