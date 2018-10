Wir diskutieren über Mut. Ich sagte, daß man selber schon genug Mut gehabt haben müsse, um darüber zu reden, sonst bliebe man denen zuviel schuldig, die ihren Mut sogar mit dem Leben bezahlt hätten. Aber es ging ja gar nicht um den Mut, wie er, so hieß es dann, im Buche steht, schließlich habe man sich bereits in der Schule kritikfähig gemacht, sondern um den Mut im Kollektiv, den Mut der Gruppe. Sie machten das

Und über Friedenssicherung haben wir diskutiert. Den einen ging es um Zielgruppen, Einsätze und Signalwirkungen, und man bastelte an einem Monstrum voller Wortbomben, das in Stellung gebracht wurde. Ich sagte, allein die Wortwahl bedeutet schon Krieg, und mußte hören, daß das nur ihre Munition gegen die Kriegstreiber sei. Die anderen wollten nicht darüber reden, wie der Frieden aussehen soll; sie forderten den endgültigen Frieden hier und überall...

Über den Kampf um mehr Menschlichkeit haben wir diskutiert, und dafür gingen sie auch wieder auf die Straße. Aber sie wollten nicht hören, was unter Menschlichkeit so ganz nach Belieben alles verstanden wird. Meine Forderung, es endlich genauer zu sagen, erstickte in ihrer Floskelsprache ...

Zuletzt haben wir über „Leistung und Wachstum“ diskutiert, mit gleichem Wissensstand, druckreifen Meinungen im sektfrischen Manager-Jargon. Hinterher sagte ich, daß ’s in der aufgeheizten Vokabel „Diskussion“ zische. Ich sei mehr für Gespräche.

Ob ich denn wohl Gespräche unter vier Augen meinte oder vielleicht die am Kamin. „Meinetwegen überall“, sagte ich und setzte mich auf eine Parkbank, und jemand sagte, daß er in seinem Leben zu oft ja gesagt hätte, und der dritte war gerade aus Amerika zurückgekehrt, um sich hier zur Ruhe zu setzen. Wir redeten unbekümmert drauflos und führten ein langes Gespräch und rückten dabei ganz von selbst näher zusammen.