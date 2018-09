Von Doris Ruhe

Von Algier aus ist es nur ein Katzensprung bis in die Große Kabylei; man fährt auf einer bequemen Straße bis Tizi Ouzou, der Provinzhauptstadt, und von dort aus in die Berge. Schöner, allerdings auch schwieriger ist es, wenn man sich der Heimat der als stolz und freiheitsliebend bekannten Kabylen von Südwesten her nähert. Auf enger, kurvenreicher Straße winden wir uns hinauf in das Massiv des Djurdjura, dessen Silhouette wir von algerischen Streichholzschachteln her kennen.

In der Umgebung von Tikjda, einem vor allem von Algier aus vielbesuchten Wintersportort auf 1475 Meter Höhe, der jetzt noch verlassen daliegt, durchqueren wir herrliche Eichen- und Zedernwälder. Oft breiten sich die flachen Äste der Zedern wie ein Sonnendach über die Straße, die sich schmal zwischen mächtigen Felsbrocken hindurchschlängelt.

Östlich von Tikjda steigt die Straße an. In sonnenabgewandten Mulden haben sich Schneereste gehalten, Geröllhalden ziehen sich bis an die Straße heran, es gibt nur noch dünne Grasflecken. Gegen den leuchtendblauen Himmel zeichnen sich bizarre, graue Felsformationen ab. Als wir endlich den Paß von Tizi N’Kouilal passiert haben, werden wir für die schwierige Anreise belohnt: Ganz plötzlich treten die Berge zurück und geben den Blick nach Norden frei: Vor uns liegt das Herz der Großen Kabylei. Aus der kahlen Mondlandschaft, in der wir uns befinden, schauen wir hinunter auf die tiefer gelegenen, rundlichen Hügel. Grün und Rot sind die beherrschenden Farben: Grün die von Wäldern und Wiesen bewachsenen Flanken der Berge und rot die Dächer der Häuser, die sich mal rund um die Gipfel gruppieren, mal lang über einen Höhenkamm ziehen.

Beni Yenni, unser erstes Ziel, ist einer der bekanntesten und von Touristen am häufigsten besuchten Orte im Zentrum der Großen Kabylei. Es ist die Stadt der kabylischen Silberschmiede, deren Kunst bis ins Mittelalter zurückreichen soll. Auch heute noch halten sie sich, wenn auch leider nicht mehr so oft, an alte Vorbilder. Man erkennt ihre Arbeiten sofort: Silber, das mit Email hellgrün, leuchtendblau, oft auch gelb verziert wird. Als zusätzlicher Schmuck werden Korallen verwendet, deren Größe und Schönheit oft den Wert des Stücks bestimmen.

Ein Schmuckgeschäft reiht sich in Beni Yenni ans andere. Fast immer sind die oft winzigen Lädchen gleichzeitig Werkstatt, und man kann den Meister bei seiner Arbeit beobachten. Nachdem wir zunächst eines der modenen Schmuckstücke gekauft haben, bedauern wir, daß man gar keine alten Schmuckstücke mehr zu sehen bekommt. Nun ja, meint unser Gesprächspartner, es gibt schon noch alte Stücke. Morgen könnte er uns eine Kollektion zeigen.

Am nächsten Morgen stehen wir staunend vor zwei reichlich verstaubten Schubladen: Schmuck, wie für Athletinnen gemacht. Schwere Gürtel mit reich verzierten Schließen, Hals- und Brustgehänge, die besten Stücke aus alten französischen Silbermünzen gearbeitet, Arm- und Fußringe, die jede Bewegung beschwerlich machen müssen. Es ist ganz deutlich zu sehen: Dieser Schmuck ist nicht zum täglichen Tragen gedacht. Er wird nur an Festtagen, vor allem bei Hochzeiten, angelegt, und mit ihm wird der Reichtum der Familie zur Schau gestellt. Der Schmuck, den die Braut trägt und der sie je nach Menge und Schwere zur unbeweglichen Puppe werde läßt, ist wichtiger Bestandteil des Familienvermögens und wird von Generation zu Generation weitervererbt.