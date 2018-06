„Die Sozialdemokraten müssen sich darüber klar sein, was sie hier anrichten. Eine Partei, die den Westen fast ausschließlich kritisiert und gleichzeitig nahtlos Argumente der Sowjetunion, der mächtigsten Diktatur, die wir in der Weltgeschichte überhaupt je gehabt haben, übernimmt und in die innenpolitische Diskussion einführt, eine solche Partei wird – ob sie es will oder nicht – in der geistigen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik zu einer fünften Kolonne der anderen Seite.