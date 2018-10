Von Carlos Fuentes

Vor einiger Zeit befand ich mich auf einer Reise durch den zentralamerikanischen Staat Morelos auf der Suche nach dem Geburtsort von Emiliano Zapata, dem Dorf Anenecuilco. Ich hielt an und fragte einen Campesino, einen Feldarbeiter, wie weit es bis zu diesem Dorf noch sei. Er antwortete: „Wenn Sie im Morgengrauen aufgebrochen wären, dann wären Sie jetzt da.“

Der Mann hatte eine innere Uhr, die die Zeit seiner eigenen. Persönlichkeit und seiner eigenen Kultur anzeigte. Denn die Uhren aller Menschen, aller Zivilisationen, aller Historien zeigen eine andere Zeit an. Eins der Wunder unserer bedrohten Erde ist die Verschiedenheit ihrer Erfahrungen, Erinnerungen und Bedürfnisse. Jeder Versuch, dieser Verschiedenartigkeit eine uniforme Politik aufzuzwingen, ist wie ein Vorspiel zum Tod.

Das Morgengrauen einer Bewegung der gesellschaftlichen oder politischen Erneuerung kann von keinem anderen Kalender angezeigt werden ab von dem des betreffenden Volks. So hat, mit Lech Walesa und der Solidarität, die innere Uhr des polnischen Volkes die Morgenstunde geschlagen, Und so war es immer: in meinem Land während unserer revolutionären Erfahrungen; bei den Völkern Mittelamerikas zur gegenwärtigen Stunde; und beim Volk von Massachusetts im Jahre 1776.

Die mexikanische Revolution war zwischen 1910 und 1932 Gegenstand dauernder Einmischungen, Nötigungen, Drohungen, Boykotte und sogar einiger bewaffneter Interventionen. Die damaligen Regierungen der Vereinigten Staaten fanden es überaus schwierig, sich auf gewaltsame und rasche Veränderungen jenseits ihrer südlichen Grenze einzustellen. Calvin Coolidge rief 1927 beide Häuser des Kongresses zusammen und denunzierte – ausnahmsweise einmal gesprächig – Mexiko als Quelle „bolschewistischer“ Subversion in Mittelamerika. Wir waren der erste Dominostein.

Doch gerade wegen seiner revolutionären Politik, die für Landreform, ein laizistisches Erziehungswesen, Tarifverträge und das Verfügungsrecht über die Bodenschätze eintrat – alles Dinge, die von Taft bis Hoover den aufeinanderfolgenden Regierungen in Washington ein Dorn im Auge waren wurde Mexiko zu einer modernen, widerspruchsvollen Nation, die sich selber kennt und in Frage stellt.

Die Revolution hat mein Land nicht auf der Stelle zu einer Demokratie gemacht. Doch die erste revolutionäre Regierung, die von Francisco I. Madero, war die demokratischste Regierung, die wir je hatten; Madero wollte freie Wahlen, die Freiheit der Presse und die Unabhängigkeit des Parlaments. Bezeichnenderweise wurde er sehr rasch von einer Verschwörung des amerikanischen Botschafters Henry Lane Wilson und einer Gruppe reaktionärer Generale gestürzt.