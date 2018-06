Der rührige Kurdirektor Michael Dyckerhoff hat längst alles in den schönsten Farben ausgemalt: Wenn am 29. Januar 1992 um Punkt 14 Uhr die Olympischen Winterspiele in Berchtesgaden eröffnet werden, sollen Bergknappen und „Goaßlschnalzer“ für bodenständiges Kolorit sorgen, und eine Laserkanone wird – zur staunenden Freude der Jugend aus aller Welt – die fünf Ringe an die Watzmann-Wand werfen.