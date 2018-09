Von Heinz Blüthmann

Horst-Dieter Esch scheint nie irritiert – die Leute, die es mit ihm zu tun haben, sind es dafür häufiger. So wie Mitte vergangen ner Woche: Von einer finanziellen Schieflage seines Baumaschinen-Konzerts IBH, verkündete der erst vierzig Jahre junge Unternehmenschef ganz cool, könne „überhaupt keine Rede“ sein.

Das klang, als ob Esch das selbst glaubte – glaubwürdig war es dennoch nicht, nur verwirrend, Schließlich hatte es wenige Stunden vorher im deutschen Bankgewerbe so laut gelobt wie seit dem Zusammenbruch der Kölner Herstatt-Bank nicht mehr, mußte in einer dramatischen Nachtaktion von Aufsichtsbehörde, Bundesbank und zwanzig potenten Geldinstituten eine der größten deutschen Privatbanken – Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co (SMH-Bank) – knapp vor der Pleite gerettet werden. Und das alles wegen fauler SMH-Riesenkredite von nahezu 900 Millionen Mark an die Unternehmen im Dunstkreis eines Mannen Horst-Dieter Esch.

Einen seltsameren Kontrast hat es in der pleitereichen Nachkriegeschichte der deutschen Wirtschaft wohl noch nie gegeben: Während bei den Bankiers die Hölle los war, spielte der Industrie Pleitier den Unberührten, der die ganze Aufregung überhaupt nicht versteht. Von den entdeckten und möglicherweise sogar illegalen Kreditsummen der SMH-Bank an seine Firmengruppe wußte Esch angeblich nichts – und auch die mehr als nur gerüebteweise genannten 600 Millionen Mark Verluste Welt er für „totalen Unsinn“.

Wer Esch das unbesehen abkaufte, konnte auf die Idee kommen, die ganze Bankiersgilde hierzulande spielte vergangene Woche verrückt, und die SMH-Bank mit ihrem Chef und bis dato Frankfurter Börsenpräsident Ferdinand Graf von Galen sei – ein Unikum in der bewegten Geschichte des Kreditgewerbes – zur Abwechslung über einen kerngesunden Geldkunden gestolpert. Doch der war Esch wie sein weitverzweigtes Firmenimperium mit 2,5 Milliarden Umsatz und über zehntausend Beschäftigten ganz gewiß nicht.

Wie angespannt es finanziell im Esch-Konzern zuging, zeigte sich nur zwei Tage später. Die ersten leichten Druckwellen des Bankenkrachs holten den faulen Kunden Esch in die Realität zurück und wehten sein Firmen-Kartenhaus wie nichts um: Der quick-kühle selfmademan mußte am Freitag letzter Woche nicht nur für seine Mainzer Konzernobergesellschaft IBH Holding AG, sondern auch für Hanomag, Terex und für fast alle anderen Töchter im In- und Ausland Vergleich anmelden. Ursache laut Ischl Vergleichsantrag: „Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig.“ Die Schuld am schnellen Kollaps gab der IBH-Chef den Banken, die ihm vermeintlich in konzertierter Aktion alle zugleich den Geldhahn zugedreht hatten.

„Gestern morgen, als ich ins Büro kam“, berichtete Esch am Tage des Zusammenbruchs, „fand ich Telexe der Banken vor, die ihre Kredite linien kündigten.“ Der damit in der Öffentlichkeit beabsichtigte Eindruck: Viele auch solide finanzierte Unternehmen könnten solchen brutalen Liquiditätsentzug nicht überleben. Esch ein unschuldiges Opfer des mächtigen Bankenapparates?