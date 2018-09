Inhalt Seite 1 — Gift auf Umwegen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? Als Ende der siebziger Jahre negative Begleiterscheinungen des Holzschutzmittels Pentachlorphenol – kurz PCP – bekannt wurden, empfahl das Bundesgesundheitsamt, PCP nicht mehr in Innenräumen zu verwenden.

PCP war damals ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik geraten, als viele „Holzschützer“ über Übelkeit, Bronchitis, Haarausfall, Ekzeme oder Bindehautentzündungen klagten. Sogar einige Todesfälle sollen auf das Konto von PCP gehen.

PCP als Inhaltsstoff von Holzschutzmitteln erwies sich in der Folge als ausgesprochenes Verkaufshemmnis. Der Inlandsverbrauch des chlorierten Kohlenwasserstoffs ging um etwa 80 Prozent zurück. Heute werben viele Hersteller mit dem Prädikat „PCP-frei“.

In einem bisher noch nicht veröffentlichten Folgebericht des Umweltbundesamtes und des Bundesgesundheitsamtes zum Pentachlorphenol steht jetzt allerdings zu lesen, daß auch das Gewebe von Personen, die nie mit Holzschutzmitteln in Berührung gekommen sind, PCP enthält und nicht unbeträchtliche Mengen über den Urin ausgeschieden werden.

Zwar findet PCP auch in der Textil- und Lederkonservierung, der Papierherstellung oder der kosmetischen Industrie Anwendung – aber das ausgeschiedene PCP, so der Bericht des Umweltbundesamtes, scheint eine ganz andere Quelle zu haben: Das Gift schleicht sich auf dem Umweg über das chemisch ähnliche Hexachlorbenzol (HCB) in den Organismus von Mensch und Tier ein. Je mehr HCB im Fettgewebe deponiert ist, desto mehr PCP läßt sich im Urin der untersuchten Personen nachweisen. Kurz, es gibt im Körper Abbauwege, die das HCB in PCP umwandeln.

Woher allerdings das HCB stammt, bleibt auf den ersten Blick ein Rätsel.

1975 nämlich wurde die Anwendung von HCB als Pilzbekämpfungsmittel in der Landwirtschaft verboten. Schon zu Beginn der siebziger Jahre war bekannt geworden, daß das Fungizid im Tierversuch an Mäusen und Hamstern Krebs auslöst. HCB ist äußerst langlebig und reichert sich vor allem im Fettgewebe von Mensch und Tier an.