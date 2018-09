Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und bei seiner Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Eschborn hält man nicht viel vom Tourismus als In-Gewerbe der Entwicklungshilfe. So taucht dieses Gewerbe (immerhin das zweitgrößte der Welt) nur am Rande auf, wenn vom Paradeprojekt deutscher Entwicklungshilfe in Bhaktapur die Rede ist.

Bhaktapur ist eine von drei Königsstädten im Kathmanau-Tal. Bei Beginn des knapp 22 Millionen Mark teuren Projektes lebten dort 40 000 meist arbeitslose Analphabeten in einst großartigen, aber mittlerweile ruinenhaften Gebäuden. Ziel des zu zwei Dritteln aus Deutschland finanzierten Hilfsprogramms war es, die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen und zugleich ein Vorbild zu geben für andere Stadtsanierungen. Dazu gehörten neben baulichen Maßnahmen und Denkmalschutzvorhaben auch die Einrichtung einer Wasserversorgung, eines Toilettennetzes, eines Abwassersystems und einer aus hygienischen Gründen wichtigen Pflasterung der zentralen Straßen.

In der zweiten Stufe sollte das Schwergewicht auf erzieherischen Aufgaben liegen, auf der Schulung von Lehrern und Handwerkern, auf dem Training nepalesischer Verwaltungskräfte zur Übernahme und Weiterführung des Projekts.

Diese Übernahme soll bis 1985 abgeschlossen sein, es ist die schwierigste Aufgabe. Die baulichen Projekte und die Ausbildungsprogramme sind entweder abgeschlossen oder zumindest soweit vorangetrieben, daß eine Übernahme durch nepalesische Kräfte möglich wäre. Allerdings versucht die Regierung in Kathmandu, die Deutschen noch nicht aus der Verantwortung zu entlassen; auch im Team der deutschen Entwicklungshelfer gibt es über diese Frage Auseinandersetzungen.

Die bisherigen Leistungen der deutschen und nepalesischen Entwicklungshelfer sind bewundernswert. Die herrliche alte Stadt präsentiert sich wieder wie ein Schmuckkästchen, in dem man ohne Einsturzgefahr leben kann. Die Wasserversorgung, das Toiletten- und Abwassersystem und die Straßenpflasterung geben erstmals die Möglichkeit, aus dem tödlichen Kreislauf von Unhygiene und Seuchen auszubrechen. Die Schulung der Bürger von Bhaktapur zeigt nach Auskunft der Entwicklungshelfer erste erfreuliche Ergebnisse, die Förderung von Handwerk und Kleingewerbe macht sich auch wirtschaftlich positiv bemerkbar.

Bei alledem spielt der – offiziell kaum beachtete – Tourismus eine wichtige Rolle. Bhaktapur ist heute mit dem (näher gelegenen) Patan das kulturhistorisch wichtigste Ausflugsziel für alle Kathmandu-Besucher. Erst der daraus folgende Besucherdrang macht die exzellent restaurierten Bauten auch zu einer einträglichen Investition. Händler und Handwerker können nun profitieren von dem, was sie gelernt oder wieder gelernt haben, können die wiedererweckte Kunstfertigkeit bei der Herstellung von Andenken sinnvoll nutzen.

Entwicklungshilfe ist in Bhaktapur alles andere als Tourismusförderung. Vielleicht ist sie gerade deshalb ein ideales Beispiel dafür, wie ein Zusammenwirken von Entwicklungshilfe, Denkmalschutz und Fremdenverkehr zum allseitigen Nutzen aussehen könnte. Schade, daß dieses umfassende Projekt in unmittelbarer Nähe des Konferenzsaales keinen Fürsprecher fand bei der PATA-Konferenz. Das scheiterte an Reibereien im deutschen Entwicklungshelfer-Team. K. V.