In Indien treffen sich die Staats- und Regierungschefs des Commonwealth zu ihrer regelmäßigen Konferenz: Die Ereignisse in den Mitgliedsstaaten Grenada und Zypern beleuchten die Schwäche des Staatenbundes.

Jederzeit sei die Königin herzlich willkommen, nur bitte nicht um zwölf Uhr mittags, hatten Indiens Astrologen beschwörend Indiens det. Da Pünktlichkeit nun einmal die Tugend der Königinnen ist, entschied sich Elisabeth II. darauf, um fünf vor zwölf auf dem Flughäfen Delhi zu landen. Für das Commonwealth-Oberhaupt ist es schließlich eine besondere Verpflichtung, das Gipfeltreffen der britischen Kolonien, das diesmal in Indien stattfindet, unter einem guten Stern stehenzulassen. Die 44 nach Delhi angereisten Staats- und Regierungschefs des inzwischen auf 48 Mitglieder angewachsenen Staatenbundes können ein gutes Omen gebrauchen.

Viele Commonwealth-Staaten sind so winzig, daß sie sich nur mit Mühe auf der Landkarte finden lassen. Einer Masse von Habenichtsen stehen vier Schwergewichte gegenüber, die alle alt, reich und weiß sind: Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Es gibt erhebliche Interessengegensätze vor allem in der Nord-Süd-Politik. So hat sich Indira Gandhi von den sogenannten progressiven Staaten Lateinamerikas, Afrikas und Asiens die Frage stellen lassen müssen, wie sie gleichzeitig Vorsitzende des Commonwealth-Klubs und Führerin der Blockfreien sein könne.

Doch die indische Regierungschefs sieht ihre Glaubwürdigkeit keineswegs in Frage gestellt, im Gegenteil. So wie sie der ins Abseits geratenen Blockfreienbewegung durch Mäßigung wieder zu Ansehen verholfen hat, erhofft sie sich nun auch eine Chance, im Commonwealth als moderate Mittlerin aufzutreten. Auch Indira Gandhi ist zum Erfolg verdammt: Die Erwartungen, welche die Blockfreien seit ihrer Konferenz im Frühjahr in ihre Führerin setzten, haben sich bisher nicht erfüllt. Die UNCTAD-Konferenz im Sommer in Belgrad endete für die Dritte Welt verheerend. Indira Gandhis Gipfeltreffen am Rande der Vereinten Nationen im Herbst konnte die entscheidenden Höhen nicht nehmen, weil die beiden wichtigsten Staatsmänner der Welt dem Treffen fernblieben. Sowohl Ronald Reagan als auch Jurij Andropow sind gegen Globalverhandlungen über eine neue Weltwirtschaftsordnung.

Der ins Stocken geratene Nord-Süd-Dialog und Wirtschaftsfragen sind die wichtigsten Themen des Commonwealth-Gipfels. Der Konferenz liegt der Bericht „Schritte in Richtung auf ein neues Bretton Woods“ vor, der Maßnahmen zur Vorbereitung einer internationalen Konferenz über Handel und Wirtschaft vorschlägt, gegen den Willen Großbritanniens, das eine Abschaffung der bestehenden Weltwährungsinstitution ablehnt.

Deklarationen wird es geben zum Wettrüsten und zur Ost-West-Konfrontation; zu mehr ist der ohnmächtige Verein ohnehin nicht imstande. Libanon steht auf der Tagesordnung und das gespaltene Commonwealth-Mitgliedsland Zypern. Über Namibia wird es vermutlich Streit geben. Nigerias Präsident Shagari wirft Großbritannien auffallende Laschheit in dieser Angelegenheit vor. Ähnliche Kritik am alten Mutterland wird es wegen Grenada geben, weil Frau Thatcher sich nicht zu einer eindeutigen Erklärung gegen die USA hat aufraffen können.

Commonwealth-Mitgliedschaft ist keine Sicherheitsgarantie. Das hat das Beispiel der kleinen Karibikinsel gezeigt. Auch der Ruf von Commonwealth-Generalsekretär Ramphal nach einer Commonwealth-Friedenstruppe und nach Commonwealth-Hilfe in der Grenadakrise war schnell verpufft.