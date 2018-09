Inhalt Seite 1 — Der Coup der Bresciani Seite 2 Auf einer Seite lesen

Private Stahlkocher wollen vom Staat ein Werk übernehmen und dafür Riesensubventionen kassieren

Was Norditaliens Stahlhersteller als Neujahrsüberraschung bereits fix und fertig projektiert haben, könnte man das Stahlei des Kolumbus nennen – wenn der Wortführer des in Mailand entstehenden neuen Pools nicht Alberto Falck hieße. Präsident der größten privaten italienischen Stahlwerke Falck. Dieser Mailänder Stahlkocher will zusammen mit einer Reihe von Baustahlherstellern aus Brescia, den als Preisbrechern bekannten Bresciani, eine Genossenschaft gründen. Die Stahlgenossen wollen damit, möglichst noch zum Jahresende, von der staatlichen Stahlindustrie das Stahlwerk Genua übernehmen.

Der staatlichen Stahlholding IRI-Finsider stehen Schulden und Verluste bis zum Hals. IRI-Präsident Romano Prodi schätzte vor wenigen Wochen das Defizit der staatlichen Stahlproduktion für 1983 auf mindestens 3,5 Milliarden Mark –, doppelt soviel wie die Verwaltung zum Jahresbeginn annahm. Das Kapital der Finsider von 2,5 Milliarden Mark muß völlig zusammengestrichen werden.

Nur das staatliche Stahlkombinat Tarent mit 10,5 Millionen Tonnen Jahreskapazität das größte Europas, kann überleben. Die Werke Neapel und Genua machen Riesenverluste. Um die Erhaltung von Neapel führen Gewerkschaften und einige Minister derzeit noch einen erbitterten Kampf. Gerade erst hat Rom das dortige Warmbandwerk für 1,5 Milliarden DM erneuert. Soll man das Geld nun wegwerfen? Der IRI-Präsident müßte sich dazu entschließen, wenn er die Direktive der EG-Kommission zum Abbau der staatlichen italienischen Stahlkapazität um 4,8 Millionen Tonnen erfüllen will.

Auf jeden Fall aber ist das veraltete Werk Genua verloren, in dem 5500 Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze bangen. Alles in allem muß Prodi das hunderttausend-Mann-Heer seiner Stahlarbeiter um mehr als ein Viertel lichten, wenn die Finsider aus den Verlusten herauskommen soll.

In dieser Situation erscheint den Strategen am Tiber das Angebot der privaten Genossen wie ein rettender Strohhalm. Die öffentliche Meinung in Genua, ohnehin aufgebracht wegen der Misere im Hafen und der drohenden Stillegung einer staatlichen Werft, könnte mit der Erhaltung des Stahlwerkes besänftigt werden, auch wenn die Stahlgenossen nur den Hochofen, das Stahlwerk und die Kokerei mit zusammen allenfalls 1500 Arbeitskräften übernehmen werden. Das veraltete Blechwalzwerk wollen die privaten Genossen stillegen. Außerdem wollen sie das Werk Genua umkrempeln: statt der bisher hergestellten Brammen sollen zwei Stranggußanlagen mit fortlaufender Produktion gebaut werden. Die langen Vorprodukte werden dann auf die Betriebe der Mitglieder verteilt und dort zu Baustahl verarbeitet. Damit ersparen sich die findigen Bresciani den Einsatz von Schrott und den teuren Strom für ihre eigenen Elektroofen.

Aber zudem scheffeln sie auch noch zwiefach Subventionen. Vater Staat wird nämlich nicht nur das Stahlwerk Genua mit einem Seufzer der Erleichterung verschenken, er offeriert mit Artikel 20 des Gesetzes Nr. 46 über die Stillegung veralteter Stahlwerke den Genossen obendrein Subventionen bis zum Höchstbetrag von 340 Millionen DM für die Anlagen, die diese mit der Übernahme des Werkes Genua bei sich zu Hause stillegen, können. Außerdem sieht das Gesetz für die Modernisierung veralteter Anlagen der Stahlindustrie bis zu 510 Millionen DM Zinszuschüsse für die dazu notwendigen Kredite vor. Die Modernisierung von Genua wird 370 bis 420 Millionen DM kosten.