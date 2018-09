Inhalt Seite 1 — Ein Leben lang abhängig? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marlies Menge

Die Behinderten in der Bundesrepublik sollen vor allem das Problem ihrer Verwandten werden. Darauf läuft hinaus, was unsere Politiker in der Sommerzeit ausgeklügelt haben und was nun – während sich alle Welt über die Stationierung neuer Raketen erregt – im Eilverfahren beraten und schließlich beschlossen werden soll. Die Tendenz ist eindeutig: Die Solidarität des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG), wodurch zumindest die finanziellen Belastungen der Familien mit Behinderten auf die Gesellschaft verteilt wurden, soll aufgekündigt werden.

Die vorgesehenen Änderungen betreffen sowohl Familien, deren behinderte Angehörige in einem Heim leben, als auch jene, die sie zu Hause versorgen. „Selbsthilfe“ wird gefordert, und gemeint ist: Behinderte sollen soweit wie möglich in ihren Familien leben und soweit wie möglich von ihnen unterhalten werden. Nach Paragraph 43, Absatz 2 BSHG bezahlen Eltern so viel für die Heimunterbringung ihres behinderten Kindes, wie es kosten würde, wenn es gesund zu Hause lebte. Schon vor zwei Jahren sollte dies geändert werden, so daß Eltern mit einem bestimmten Einkommen die „tatsächlichen Lebenshaltungskosten“, also sehr viel mehr, hätten bezahlen müssen. Die zynische Begründung: Den Eltern werde es sonst zu leicht gemacht, ihre kranken Kinder abzuschieben. Das wurde damals zurückgenommen. Jetzt wird es wieder diskutiert, und zwar von den Kommunen, deren Sparvorschläge sehr viel weiter gehen als die Gesetzesvorlagen im Zusammenhang mit dem Haushaltsbegleitgesetz des Bundes.

Nach Paragraph 91, Absatz 3 BSHG war es bisher so, daß Eltern, deren behinderte Kinder älter als 21 Jahre sind, nicht mehr zur Unterhaltspflicht herangezogen werden: Man geht davon aus, daß auch viele gesunde Jugendliche in diesem Alter den Familienetat nicht mehr belasten. Nach neuen Plänen sollen in Zukunft die Familien für ihre behinderten Kinder sogar noch über das 27. Lebensjahr hinaus aufkommen. So als wäre es unsere Schuld und die meiner gesunden Söhne, daß ich einen Menschen zur Welt gebracht habe, der schwerbehindert ist, der im Rollstuhl sitzt, ständig Hilfe braucht. So als hätte einer von uns ihn als Baby die Treppe hinuntergeschubst, damit er so hilflos wird, wie er jetzt ist. Jeder weiß, daß keine Frau davor bewahrt ist, ein behindertes Kind zu gebären. Es ist nicht meine Schuld, daß mein Ältester behindert ist, und es ist nicht das Verdienst meiner Nachbarn, daß ihr gleichaltriger Sohn gesund ist und Medizin studiert.

Auch Eltern, die ihr behindertes Kind zu Hause versorgen, müssen mit finanziellen Einbußen rechnen, mit weniger Pflegegeld zum Beispiel. Als sollten auch sie dafür bestraft werden, daß sie diese auf Leistung orientierte Gesellschaft mit einem unnützen Menschen beschweren. Behinderte bringen Menschlichkeit in unsere Gesellschaft, aber wenn gespart werden muß, ist offenbar Menschlichkeit nicht mehr gefragt. Dann zählt nur noch Leistung. „Der soziale Rechtsstaat hat die Pflicht, allen Behinderten zu helfen, damit sie sich in Beruf und Gesellschaft entfalten können. Behinderte wollen jedoch nicht Mitleid, sondern aktive Solidarität. Gerade in wirtschaftlich und finanziell schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für die Eingliederung unserer behinderten Mitbürger in Beruf und Gesellschaft zu sorgen.“ Das sagte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung vom Mai dieses Jahres. Mit den geplanten Gesetzesänderungen wird das Gegenteil versucht, werden die Behinderten aus der Gesellschaft hinauskatapultiert.

Unser Sohn lebt in einer anthroposophischen Dorfgemeinschaft, die, würden alle Pläne Gesetz, um ihren Fortbestand, zumindest in der jetzigen Form, bangen müßte, denn es ist vorgesehen, daß die Kostenträger (also die Länder, Städte und Gemeinden) mehr als bisher bestimmen können, was sie bezahlen wollen, wer in dieser Gemeinschaft leben darf und wer nicht. Unser Sohn zum Beispiel teilt sein Zimmer mit einem jungen Mann, der ihm bei vielen Verrichtungen hilft und der seinen Rollstuhl schiebt. Würde dessen Wunsch, in dieser Einrichtung zu bleiben, in Zukunft nicht erfüllt, müßte vermutlich ein (teurerer) Mitarbeiter eingestellt werden. Zu der Gemeinschaft gehören einige Werkstätten, die Dinge produzieren, die sich verkaufen lassen, und in denen auch die Schwerstbehinderten integriert sind: die, die nicht reden können, nicht laufen, nichts mit ihren Händen tun. Hier können sie zumindest miterleben, wie Dinge entstehen, die andere Menschen brauchen. Der Verkaufserlös der Werkstätten im Jahre 1982 – immerhin fast anderthalb Millionen Mark – mindert die Pflegesätze aller Behinderten im Dorf. Produzierten sie weniger – durch staatlich verfügte Aussperrung der weniger Behinderten und einen Teil des Personals – würden die Pflegesätze steigen. Vermutlich wäre es dann vielen Eltern schwerbehinderter Dorfbewohner unmöglich, sie zu bezahlen.

Ich weiß nicht, ob Eltern gesunder Kinder sich vorstellen können, wie das ist, ein behindertes Kind zu haben – zu wissen, es wird nie auf eigenen Füßen stehen, wird nie eine Familie gründen. Immer die Angst: Was wird? Und nun noch die zusätzliche Sorge ums Geld. Wohlgemerkt: Die Eltern behinderter Kinder haben nie gesagt, sie wollten alles vom Staat geschenkt haben. Wenn alle zahlen müssen, sind auch sie dazu bereit. Aber doch so wie alle anderen auch, also so viel, wie das Kind kosten würde, wenn es gesund zu Hause lebte; niemand gibt sein Kind her, wenn er nicht glaubt, daß es das beste sei für dieses Kind. Und für den erwachsenen Behinderten so viel, wie er kosten würde, wäre er nicht behindert. Ich fände es zum Beispiel gerecht, wenn wir für unseren Ältesten ebenso viel bezahlen müßten wie für unseren Zweiten, der studiert – und zwar so lange, wie normalerweise eine Ausbildung dauert. Es ist doch höchst ungewöhnlich, daß Eltern eines gesunden Menschen noch für ihn aufkommen müssen, wenn er älter als 27 Jahre ist.