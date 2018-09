Von Ernst Hess

Dankbar muß Monaco den Toten sein, denn von den Lebenden hat es nicht viel Gutes zu erwarten. Oder hätte es ein Charles Garnier gewagt, sich Architekt zu nennen, wenn ihm nichts Besseres eingefallen wäre als plumpe Appartementsilos? Sein Casino gehört zum verlorenen Paradies, das „Hotel de Paris“ natürlich und ebenso das „Hermitage“ hoch über dem Hafen. Schon erreicht die Nachmittagssonne den Stuck der Belle Epoque nicht mehr, brechen sich ihre Strahlen auf kaltem Beton, den Spekulanten über den Rivierafelsen gegossen haben. „Parc Palast“, „Le Montaigne“ oder „Formentor“ nennen sich die Bettentürme großspurig und werfen ihre Schatten schamlos auf pastellfarbene Villen an der Avenue Princesse Grace. Der Moloch Monte Carlo – so scheint es – schluckt seine Seele Stück für Stück, solange es noch kleine Häuser oder Gärten zum Zerstören gibt.

Und doch: Die Faszination ist ungebrochen, der brüchige Traum vom Paradies nicht ausgeträumt. Das mag vordergründig am Geld liegen, dessen unerschöpfliche Verwendbarkeit sich vielleicht nirgendwo deutlicher manifestiert als hier. Und natürlich läßt das Klima Monaco nicht im Stich: 2583 Sonnenstunden per annum und ein herzfreundlicher Barometerdruck von 756 Millibar. Andererseits: Geld und Sonne gibt es anderswo auch, ohne daß gleich fünf Millionen Besucher jährlich diese bewährte Mischung besichtigen wollen.

So liegt der Schluß nahe, daß Monte Carlos Prestige aus Quellen gespeist wird, die eher dem mythischen Bereich entspringen. Joseph Roth ließ die Gräfin Walewska und ihren k. u. K. „Stationschef Fallmerayer“ aus den Wirren der russischen Revolution nach Monaco fliehen. Daß die klassische Mesalliance dort zerbrach, schadet dem monegassischen Mythos keineswegs. So wie auch die Spielerdramen und Selbstmordtragödien rund um das Casino nur weitere Gaffer oder Nachahmer anlockten. Nicht umsonst hat ein Johannes Mario Simmel sein Hauptquartier im Operettenstaat aufgeschlagen. Hier begegnet er seinen Romanfiguren auf Schritt und Tritt, blickt er vom luxuriösen Penthouse auf das architektonische Wunschbild seiner Leserschaft. Und für die zahlreichen Deutschen, die sich gleich ihm für immer in Monte Carlo niedergelassen haben, ist Fürst Rainier III. so etwas wie ein „Ersatzkönig“, geradezu unterwürfig verehrt.

Allzu lange ist es noch gar nicht her, da erschöpfte sich Monacos Herrlichkeit in einer heruntergekommenen Altstadt, leeren Staatskassen und ein paar dürren Ziegen, die futtersuchend über das Felsplateau zwischen Nizza und Menton kletterten. Gerade 1200 Einwohner lebten um die Mitte des letzten Jahrhunderts in dem verschlafenen Marktflecken, kümmerlich versorgt von Fischfang und Zitronenhandel. Das Seeräuberschloß, der Grimaldis bröckelte noch vor sich hin, während Tausende reicher Touristen schon die Strandpromenaden von Nizza, Cannes und Juanles-Pins bevölkerten. Hätte Charles III. nicht den originellen Plan mit der Spielbank in die Tat umgesetzt, Monte Carlo wäre nie auf der Landkarte erschienen. Das mag heute wieder der Wunschtraum vieler Monegassen sein, die angewidert-fasziniert die Zerstörung ihrer Stadt mitansehen müssen. Denn gegen den fürstlich geförderten Bauboom unserer Tage gibt es keine Mittel, erst recht keinen Widerstand, nur Resignation. Manche leben nicht schlecht davon, raffen in kürzester Zeit ein Vermögen zusammen und wohnen längst im benachbarten Cap Ferrat. Zurück bleiben die Alten, die Parvenüs und die Kolonnen der Touristen, denen eine Rundfahrt im Bus meist schon genügt.

„Versetzen Sie sich bitte in unsere Lage“, sagt Prince Polignac, Chef der allmächtigen „SBM“ (Societé des Bains de Mer) und Vetter Rainiers III. „Wenn wir nicht kapitalkräftige Anleger ins Land geholt hätten, wäre es mit der Herrlichkeit der Belle Epoque wahrscheinlich längst vorbei. Wer soll denn die Unterhaltungskosten bezahlen, die solch eine Pracht verschlingt?“

Da mag der Fürst nicht ganz unrecht haben. Seit die Grimaldis erfolgreich den Onassis-Plan vom Getto der Millionäre torpedierten, müssen fremdes Kapital und Massentourismus den Etat finanzieren. Das klappt inzwischen so gut, daß der blitzsaubere Stadtstaat auf die Einnahmen aus dem Spielcasino leichten Herzens verzichten könnte. Er tut es natürlich nicht, denn immerhin werden jährlich 500 Millionen Franc unter den venezianischen Lüstern und vergoldeten Prunkdecken umgesetzt, rattern die einarmigen Banditen im Foyer 15 Stunden täglich. Kein Palais der „Architecture d’Illustration“, das nicht mit unerhörtem Aufwand und Geschmack renoviert worden ist, kein Grashalm in den öffentlichen Parks, der länger als drei Zentimeter aus der monegassischen Erde lugt. Mit Marmor wurden die Fußgängerpassagen verkleidet, die Gassen und Plätze der pittoresken Altstadt herausgeputzt, als sollten die Besucher vom blanken Pflaster speisen. Keine Chance für den morbiden Charme verwitterter Fassaden, kein Stäubchen auf den weißen Tropenhelmen der 300 Polizisten.