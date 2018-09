Inhalt Seite 1 — Bürger und Weltbürger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Mayer

Natürlich denkt man beim Lesen einer deutschen Familiengeschichte van "Buddenbrooks" und an den jungen Thomas Mann. Auch der Verfasser

Klaus Dohrn: "Von Bürgern und Weltbürgern – Eine Familiengeschichte"; Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1983; 272 S. 35,– DM

kann sich der Nachbarschaft nicht entziehen. Wenn er von den Anfängen der Familie im pommerschen Schwerin zu berichten hat, also in preußischer Provinz, beileibe nicht in einer Freien und Hansestadt, so merkt er an: "Im Vergleich mit dem Wohlstand und der Weltgeltung von Hamburg waren seine Verhältnisse allerdings von bescheidenster Provinzialität. Nicht der Hauch einer Buddenbrook-Atmosphäre wehte in seinen Mauern."

Trotzdem ist der Vergleich mit den "Buddenbrooks" unangemessen, und zwar weniger, weil Klaus Dohrn kein Thomas Mann ist und sein will, vielmehr als klug forschender und gut schreibender Historiker einen Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte leisten möchte. Kein Romancier und Fabulierer; weit eher inspiriert vom Bestreben, "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" zu entwerfen, wie es Gustav Freytag im 19. Jahrhundert vorgemacht hatte. Der Hinweis auf Freytag gehört zur Sache, denn die Dohrns, deren "eigentliche" Geschichte, wie; ihr Geschichtsschreiber betont, dem 19. Jahrhundert angehört, waren politisch zumeist nationale Liberale, im äußersten Falle zugehörig dem bürgerlich-demokratischen "Freisinn": ähnlich wie der Autor von "Soll und Haben".

Die Paradoxie jedoch eines Vergleichs der Dohrnschen Familiengeschichte mit den romanhaften Buddenbrooks (also natürlich nicht mit der Familie Mann!) liegt darin, daß Dohrns im Sinne der deutschen Historie, und sogar der europäischen Kulturgeschichte, viel bedeutender gewesen sind als Toni Grünlich, Christian Buddenbrook und sogar als der pessimistisch philosophierende Senator Thomas. Von Hanno zu schweigen, der einen dicken Strich unter die Familiengeschichte zog, weil er nicht zu Unrecht meinte, "es käme nichts mehr".

Die Ursprünge der pommerschen Dohms mögen ähnlich gewesen sein denen der lübischen Buddenbrooks: allerdings werden sie früher angesetzt und reichen noch zurück ins schwedische Vorpommern. Klaus Dohrn ist nüchtern: "Johann Melchior Dohrn war ein Schwarzfärber, also ein Handwerker und ein einfacher Mann. Er wird den plattdeutschen Dialekt gesprochen haben." Sein 1719 geborener Sohn Friedrich wurde Mediziner und ließ sich in Posen nieder, im Königreich Polen.