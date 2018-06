Ein mutiger Deutscher, einer von denen, die es wagten, die Kräfte des Bösen herauszufordern.“ Daß es wenige waren, in einer Zeit, in der ohne massenhafte Gleichgültigkeit, Zustimmung und – sei es nur passive Mitarbeit das ungeheuerliche Morden nicht möglich gewesen wäre – auch das sagte Israels Botschafter in Rom als er jetzt einen Mann mit der „Medaille der Gerechten“ auszeichnete, der schüchtern, fast in sich versunken vor ihm stand.