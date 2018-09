Noch läßt Helmut Kohls Mannschaft eine unverwechselbare Handschrift vermissen

Von Gunter Hofmann

Bonn, im Dezember

Die Zeiten sind für Helmut Kohl schon schwer genug; jetzt hat Franz Josef Strauß dazu auch noch das Etikett geliefert: Regierungskrise. Jedenfalls spricht er das dräuende Wort schon mal vorsorglich aus, für den Fall, daß Helmut Kohl die Kontrolle über den Ablauf der Ereignisse verliert. So steuert Strauß, was er gut versteht, zur Krise sein eigenes Scherflein bei.

Die Regierung, so klagen viele, die dazugehören, müsse nach einem turbulenten Jahr endlich in eine „kreative Phase“ kommen. Sie sei zu sehr mit Krisenmanagement oder mit sich selbst befaßt. Über das Selbstverständnis des Kabinetts beispielsweise oder seine politische Handschrift, so hat erst kürzlich einer vom Kabinettstisch Helmut Kohls gestutzt, habe er als Minister noch keine Minute nachgedacht. Wen aus dieser Runde man auch fragt, sie wünschen sich alle – bitte! – endlich Normalzeiten.

Ausgerechnet jetzt droht mit Otto Graf Lambsdorff ein Eckpfeiler aus dem Kabinett herauszubrechen. Die Regierungskrise überschattet die wirklichen Krisen. Franz Josef Strauß trägt vollends zu Labilität bei, weil niemand – vielleicht er selbst nicht – weiß, wie und wo er seinen Einfluß künftig geltend machen will.

Das Kabinett heute zu beschreiben, heißt daher, das Standphoto einer großen Familie zu machen, das vielleicht bald nur noch Erinnerungswert hat. Darauf sind lauter Familienmitglieder abgebildet, die den Augenblick festhalten möchten, wenn sie nur die Kraft dazu hätten, den bedrohten, hektischen glücklichen Status quo.