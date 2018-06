Am Anfang stand die Ankündigung des „heißen Herbstes“, aber er blieb dann in aufsehenerregender Weise aus. Zu Ende gehen diese drei, vier Monate politischer Betriebsamkeit – die erste Arbeitsphase der Regierung Kohl – mit einer Belastungsprobe ganz anderer Art: der erbitterten, vom scharfen Rauch absichtsvoller Wortwechsel umwölkten Auseinandersetzung um den Rücktritt des Grafen Lambsdorff, Sieht man jedoch aufs Ganze dieser Zeitspanne, die nun – nach der Verabschiedung des Haushalts und der Beendigung der Arbeit des Bundestages in der vergangenen Woche – in die Weihnachtspause ausläuft, so tritt hervor, was die Hektik der laufenden Ereignisse eher verborgen hat: Der Herbst 1983 brachte auch einen politischen Klärungsprozeß.