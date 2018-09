ARD, Donnerstag, 22. Dezember, 20.15: „Unter deutschen Dächern“ – Die schwarzen Sheriffs, Film von A. Engstfeld

Kaum etwas verteidigen unsere Politiker so liebevoll energisch wie das „staatliche Gewaltmonopol“. Keine Diskussion über Steine wertende Militante, in der nicht vollmundig das Monopol des Staates, Gewalt gegen Personen zu üben, als eine der wichtigsten Errungenschaften der zivilisierten Demokratie hervorgehoben wird. Daß der Staat mancherorts dieses Monopol bereits freiwillig aufgegeben hat, kriegt man als aufmerksamer Zeitungsleser immer nur dann am Rande mit, wenn die privaten Sicherheitskräfte, die hierzulande privates Eigentum schützen, mal wieder übers Ziel hinausgeschossen sind.

Wohl keine private Ordnungstruppe hat dabei in den letzten Jahren so viele negative Schlagzeilen gemacht wie der Münchner „Zivile Sicherheitsdienst“ (ZSD), bekannter unter dem Namen „Schwarze Sheriffs“, die Axel Engstfeld und sein Kameramann Bernd Mosblech drei Wochen lang begleitet und beobachtet haben. Spätestens nach ihrem krimireifen filmischen Ergebnis können wir getrost jedes Gerede unserer Politiker vom staatlichen Gewaltmonopol als törichtes Geschwätz, oder schlimmer noch: bewußte Irreführung des Publikums abtun. Die Münchner Stadt- und die bayerische Landesregierung jedenfalls ermöglichen seit zehn Jahren die Existenz einer privaten Polizei, über die es, im Gegensatz zur ordentlichen staatlichen Polizei, keine demokratischen Kontrollmöglichkeiten gibt. Die einzige Kontrolle geschieht durchs Kreisverwaltungsreferat, sagt fast resigniert ein SPD-Staatrat und Staatsanwalt in die Kamera; und das Kreisverwaltungsreferat in der bayerischen Stadt München wird geleitet von just dem CSU-Politiker, der vorher jahrelang Hausanwalt der privaten Ordnungstruppe war.

Sie bewachen Heizkraftwerke und Kernkraftwerke, die geschlossene Abteilung in der psychiatrischen Landesklinik Haar und, besonders augenfällig, die Münchner U-Bahn. Ehemalige Bundeswehr-Soldaten sind es, frühere Bundesgrenz-Schützer, Ex-Polizisten. Engstfeld und Mosblech zeigen ihr Training und ihre Ausbildung, fuhren Karate, Pistolen, Gewehre und Tränengasgranaten vor. Am eindrucksvollsten sind die Szenen der Amtsanmaßung, in denen die schwarzen Sheriffs ganz ungeniert vor der Kamera zeigen, wie sie auf Münchens U-Bahnhöfen für Unsicherheit und Unordnung sorgen. Da wird ein kleines Mädchen von einem ganzen Aufgebot dieser Westentaschen-Djangos gejagt und zum Verhör geschleppt, weil es in der Bahnhofs-Schalterhalle herumgelungert und Koffer-„Wägelchen“ umgeworfen haben soll. Da kriechen die uniformierten Herren auf dem Toilettenboden herum, um zu kontrollieren, ob da einer zu lange auf dem Lokus sitzt – und dann holen sie barsch und unverschämt ein verschüchtertes Männchen in kurzen Hosen vom Klo herunter. Münchner Freiheit: Wo leben wir denn eigentlich?

Daß es noch etwas ruppiger zugeht, wenn die Fernsehkamera nicht dabei ist, läßt das Interview mit einem anonymen schwarzen Sheriff vermuten, der erzählt, wie angeblich bei Verhören auch schon mal vorgegangen wird. Bei einer renitenten Bemerkung von einem Stadtstreicher kann es da dann sein, „daß einem schon mal die Hand ausrutscht“, und damit sind „schon Faustschläge“ gemeint. Weil man dabei keine Zeugen haben will, geht man halt „in die entsprechenden Räume, wo man mit den Kunden allein ist“, und dann fragt man den Kunden auf seine Weise, daß der schwarze Sheriff sich durch aufsässige Antworten bald im Wilden Westen wähnt, und „dann hat er halt ’n Grund zuzuschlagen“.

Bemühungen von oppositionellen bayerischen Parlamentariern, die ihre Abgeordnetenpflicht ernst nehmen, etwas gegen die Wild-West-Szenerie im Münchner Untergrund zu unternehmen, sind bisher im Sande verlaufen; da gibt es schließlich den einflußreichen Kreisverwaltungsreferenten, und es gibt etwa den CSU-Spitzenpolitiker Gerold Tandler, der bei den schwarzen Sheriffs Karate gelernt hat. Kritik weist der Chef des Unternehmens barsch zurück: „Was gemacht wird, ist ständig uns mit Dreck zu bewerfen.“

Auf jeden Fall sollten die Leute, die das alles kritisieren, in Zukunft in schallendes Gelächter ausbrechen, wenn bei uns ein Politiker wieder vom staatlichen Gewaltmonopol schwafelt. Klaus Pokatzky