Neue Bücher von und über Georg Christoph Lichtenberg

Von Dieter Hildebrandt

I

Der Mann macht keinen Weihnachtsbummel, es ist auch weder Adventszeit noch überhaupt Gegenwart. Und dennoch erlebt er Schaulust, Konsumrausch und ist ganz aus dem Häuschen:

„Geht man aus, so ist die Zerstreuung auf der Straße noch größer, das ungeheure Getöse überall, und die Menge von neuen Dingen, wohin man nur sieht, das Gedränge von Chaisen und Menschen sind Ursachen, daß man gemeiniglich spät oder wohl gar nicht dahinkommt, wo man hin will. Mir ist es neulich so ergangen, ich ging aus mit dem festen Entschluß nach Herrn Dietrichs Correspondenten auf dem Strand zu gehen, allein ich blieb, ehe ich hinkommen konnte, an Silberboutiquen, Boutiquen von Indianischen Waren, Instrumenten und dergleichen hängen.“

Der da aus dem London des Jahres 1770 berichtet, ist ein junger deutscher Gelehrter, seines Zeichens Mathematiker im hochgelehrten Göttingen; seinen Namen aber hat er sich weniger durch wissenschaftliche Entdeckungen gemacht als durch halluzinatorisch gescheite Sätze und Fragmente: Georg Christoph Lichtenberg. Wer könnte zum Beispiel der Komik dieser Definition widerstehen: „Der Esel kömmt mir vor wie ein Pferd ins Holländische übersetzt“?

II