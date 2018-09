Warum die Arbeitszeit- ordnung von 1938 reformiert werden soll

Im Bonner Arbeits- und Sozialministerium wird an einem neuen Arbeitszeitgesetz gearbeitet. In ZEIT Nr. 50 berichtete Heinz Michaels über einen ersten Entwurf zu diesem Gesetz. In dem folgenden Beitrag stellt der Parlamentarische Staatssekretär Wolfgang Vogt dar, welche Ziele das Arbeitsministerium mit der Reform der Arbeitszeitordnung von 1938 verfolgt.

Für die Regelung der Arbeitszeit gibt es theoretisch zwei Lösungsmodelle:

Der Staat setzt enge Grenzen und läßt dann viele Ausnahmen zu.

Der Staat setzt nur einen Rahmen, der nicht überschritten werden darf, und überläßt es den Tarifpartnern, sich in diesem Rahmen praxisnah einzurichten.

Das erste Modell macht das Recht zu einem löcherigen Käse. Wo bleibt die Rechtsverläßlichkeit, wenn die Höchstarbeitszeit prinzipiell sehr niedrig angesetzt wird, dieses aber im gleichen Gesetz durch zahlreiche Ausnahmen wieder zur Disposition gestellt wird? Ein sehr enger Rahmen für die höchstmögliche Arbeitszeit ohne Ausnahmen wäre aber gar nicht möglich, weil sonst Betriebe und ganze Branchen ruiniert würden. Wer also – wie die Gewerkschaften – gesetzlich verbriefte enge Prinzipien anstrebt, provoziert damit geradezu die Ausnahmeverordnung Nr. 187 für „Christbaumkugeln bemalende Arbeiterinnen im Bayerischen Wald in der Zeit vom 1. Juli bis 30. November“. Bei einem solchen Modell übertragen die Tarifpartner ihre Konflikte auf den Staat. Sie fordern von ihm die Lösung von Problemen, die sie in eigener Verantwortung eigentlich viel besser – nämlich praxisnäher – lösen könnten.

Das zweite Modell gibt den Tarifpartnern mehr Rechte und nimmt sie in die Pflicht. Der Staat regelt die Arbeitszeit nur so weit, wie der notwendige Gesundheitsschutz dies nötig macht. Die Übertragung der Norm auf die betriebliche Wirklichkeit überläßt er der Dispositionsfreiheit der Tarifpartner. Sie können die Arbeitszeit den Bedingungen der Branchen und Regionen anpassen, ohne ständig Prinzipien durch Ausnahmen zu durchlöchern. Ihre Lösungen können differenzierter, den jeweiligen Verhältnissen besser angepaßt sein als schematisierte gesetzliche Regelungen, und sie sind auch leichter reversibel.