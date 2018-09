Inhalt Seite 1 — Gefährliche Übertreibung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf die groben Klötze der Kritiker an modernen Technologien setzten die Befürworter jetzt grobe Keile. Die einen sehen in Computern und Robotern die Ursachen allen Übels, von der Arbeitslosigkeit bis zur Vereinsamung; die anderen, prognostizieren schwerste Wirtschaftskrisen, wenn in dieser Technologie der Anschluß verpaßt wird.

So malte ein Professor des Massachusetts Institute of Technologie das düstere Bild einer „mikroelektronischen Kolonie Europa“. Und der Wirtschaftsrat der CDU warnte – wieder einmal – vor einer „Technikfeindlichkeit“.

Nun muß, wer aufrütteln will, starke Worte gebrauchen, Übertreibungen jedoch können leicht das Gegenteil bewirken. Wenn sich erst einmal die Ansicht durchsetzt, daß Deutschland und Europa im Rennen um die Elektronik gegenüber den USA und Japan hoffnungslos zurückliegt, dann droht Resignation.

Dazu aber ist, zumindest in der Bundesrepublik, wahrlich kein Anlaß. Hohe Exportüberschüsse beweisen auch in diesem Jahr wieder die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, die ihren Anteil am gesamten Welthandel 1982 wieder auf fast neun Prozent steigern konnte. Bei der Ausfuhr technologisch fortschrittlicher Produkte liegt die Bundesrepublik unangefochten hinter den USA und Japan auf dem dritten Rang, bezogen auf die Zahl der Einwohner sogar klar an der Spitze; die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind seit Beginn der achtziger Jahre so hoch, wie sonst nur noch in den USA; die Leistungen der Forschungslabors brauchen sich hinter denen anderer Länder nicht verstecken; die Zahl der Ingenieurstudenten ist rapide gestiegen; im Maschinenbau etwa arbeiten heute 36 Prozent mehr Ingenieure als noch vor fünf Jahren.

Und auch „Technikfeindlichkeit“ läßt sich aus diesen Daten schwerlich herauslesen. Daß, anders als früher, der Ingenieur sich heute auch Gedanken über die gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Arbeit macht, ist an sich ja noch nicht beklagenswert; daß auch negative Folgen des Strukturwandels bedacht und beachtet werden, ist allein kein Grund zur Verzweiflung.

Was der Bundesrepublik fehlt, sind nicht Spezialisten, sondern Produkte. Immer noch dauert es zu lange, bevor aus Labormustern marktgängige Maschinen werden. Da kann aber weder der Staat noch die Europäische Gemeinschaft helfen. Da muß schon in den Unternehmen selbst umgedacht werden.

Zurück liegt die Bundesrepublik gegenüber Japan und den USA außerdem in der Vertrautheit mit dem Computer. In Übersee und in Fernost, so analysierte IBM-Europa-Chef Kaspar Cassani, gehört die elektronische Datenverarbeitung für viel mehr Menschen zum Alltag. Dort sind die Maschinen, anders als hierzulande, nicht mehr die unbekannten Alleswisser in fernen Rechenzentren, sondern normale Werkzeuge.