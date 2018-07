Wieder keimt die Hoffnung, von Bonn kräftig geschürt, daß der Ost-West-Dialog endlich aufs neue in Gang kommt. In Stockholm werden in der nächsten Woche die Außenminister der 35 Länder zusammentreten, die 1975 die Schlußakte von Helsinki unterzeichnet haben, darunter auch der Amerikaner Shultz und der Russe Gromyko.