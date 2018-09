DIE ZEIT: Könnte man sagen, daß es sich bei Ihrem Film „Das Leben ist ein Roman“ gewissermaßen um ein Musical handelt?

Alain Resnais: Ich habe eigentlich versucht, etwas anderes zu machen als ein Musical. Es gibt sehr gute Musicals, aber sie stammen aus einer anderen Zeit oder hatten andere Mittel zur Verfügung – was mich interessiert hat, war eigentlich mehr der Versuch, die Musik immer nur dann einzusetzen, wenn ich Lust dazu verspürte und wenn das Drehbuch es erforderlich machte, um auf diese Weise dem Publikum etwas schneller und besser begreiflich zu machen, als es durch gesprochene Szenen möglich gewesen wäre. Ich hatte dabei die Idee, daß ich mit einem Lied in zwei Minuten mehr über eine Person aussagen könne als mit einer langen Diskussion.

D. Z.: Manchmal habe ich den Eindruck, daß Sie die Musik auch als Mittel der Ironie oder Verfremdung eingesetzt haben. Das Lied „Bonheur, bonheur, bonheur“ ist doch ironisch gemeint?

Resnais: Ja, sicher, denn der ganze Film wechselt andauernd die Ebenen, manchmal sogar innerhalb eines einzigen Satzes. Das heißt, es gibt zwar die Ironie, aber gleichzeitig – so hoffe ich wenigstens – auch Mitgefühl. Jean Gruault und ich wollten uns nicht nur über die anderen, sondern auch über uns selbst lustig machen. Man kann den Lauf des Lebens sowohl tragisch als auch ironisch sehen, es ist ein Abenteuer, das sowohl erschütternd wie auch absurd ist, und manchmal ist es beides. Natürlich ist es sehr gewagt, wenn man versucht, all diese Widersprüche in einem Film unterzubringen. Aber gerade das hat uns interessiert, das war für uns eine Herausforderung, wir wollten einen Film machen, der aus diesen Widersprüchen besteht.

D. Z.: In dem Film gibt es ein Kolloquium mit dem Titel: „L’education de l’imagination“. Ist das so etwas wie ein roter Faden, der sich durch alle Ihre Filme zieht?

Resnais: Daran habe ich nicht gedacht, aber Ihre Idee gefällt mir. Man hört es ja immer gern, wenn einem gesagt wird, daß es eine Beziehung zwischen den einzelnen Filmen gibt. Wenn wir die Filme machen, dann versuchen wir jedoch immer etwas Neues entstehen zu lassen und den jeweils vorigen Film zu vergessen. Wenn es trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten gibt, dann wäre das ein gutes Zeichen. Ich bin natürlich ein Mensch wie alle anderen auch, und wie alle anderen habe auch ich meine Zwangsvorstellungen. Sicherlich möchte ich in vielen meiner Filme etwas aussagen über die Bedeutung des Traums, das heißt für mich, daß der Traum nichts Unwirkliches oder Nutzloses ist, sondern daß er ein Teil von uns selbst ist und daß man unsere Handlungen und unser Schicksal nicht trennen kann von den Bildern, die unser Gehirn pausenlos produziert, es ist wie ein Fluß, der unaufhaltsam fließt, etwas ganz und gar Verwirrendes. In unseren Träumen und Phantasien stellen wir uns oft die Zukunft vor, deswegen liebe ich das Wort Gedächtnis nicht besonders, denn im Grunde glaubt man dauernd vorauszusehen, was man tun wird – und das ist zweifellos geprägt von unseren Erinnerungen, man glaubt etwas vorauszusehen, weil man bestimmte Erfahrungen bereits gemacht hat. In der Realität werden dann diese Probleme völlig anders gelöst. Aber warum sollen wir diese Phantasien nicht als Bilder in einem Film zeigen, wenn wir dazu Lust haben? Es gibt Filme, in denen ich die Gedanken einer Person zeige, und es gibt Filme, in denen ich völlig außerhalb der Personen bleibe und in denen der Traum nur noch in den Dialogen vorkommt. Dies ist ein vorherrschender Gedanke in meinen Filmen. Wenn ich auf einem Bild von Picasso einen Apfel sehe, dann erscheint er mir ebenso lebendig wie der Apfel, der an einem Baum hängt, das heißt also, daß Picasso mit dem Pinsel einen Apfel geschaffen hat, genauso wie der Apfelbaum einen Apfel hervorgebracht hat, beides ist gleichermaßen lebendig. Natürlich kann ich aus dem Apfel von Picasso kein Apfelmus machen – aber in beiden Fällen sehe ich ein natürliches Phänomen, und ich verstehe sehr gut das Vorgehen von Picasso, wenn er ein Porträt malt, denn für ihn sind das Porträt und die Person, die er malt, zwei reale Elemente. Damit will ich Ihnen eigentlich nur sagen, daß ich die Phantasie ernstnehme.

D. Z.: Sie haben als Dokumentarfilmer begonnen, und Sie haben berühmte Dokumentarfilme gemacht wie „Nuit et brouillard“ und „Toute la memoire du monde“. Aber in Ihren Features scheinen Sie doch immer ein großes Mißtrauen gegenüber der Kamera auszudrücken im Hinblick auf ihre Fähigkeit, die dokumentarische Realität wiederzugeben, wie beispielsweise der Film im Film in „Hiroshima mon amour“. Das scheint Sie doch sehr zu beschäftigen.