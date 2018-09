Wer ist kränker: Juni Andropow oder die Sowjetwirtschaft? Nach den neuesten Erfolgsmeldungen des Moskauer Zentralen StatistischenAmtes muß sich zumindest die Industrie der Supermacht 1983 erheblich schneller erholt haben als der Parteichef. Der, hat freilich in seinem ersten Jahr in der Personalpolitik und am Arbeitsplatz erfolgreicher durchgegriffen als alle Vorgänger.

Andropows Disziplinkampagne ist bisher von seinen sachorientierten Saubermännern Gorbatschow, Alijew, Ryshkow und Dolgich erstaunlich konsequent durchgepeitscht worden. Das hat mit Sicherheit zur beachtlichen Steigerung der Industrieproduktion um vier Prozent (geplant: 3,2 Prozent) beigetragen, mit der kaum jemand gerechnet hatte, die Zuwachsrate im Jahr zuvor lag bei nur 2,8 Prozent.

Die kranke Sowjetwirtschaft ist damit freilich noch nicht auf dem Weg der Genesung. Denn erstens soll Andropows Kurs vor allem Reserven mobilisieren und nicht das Zentralplan-System reformieren. Und zweitens trifft auf viele sowjetische Statistiken der jüngste Witz aus Moskau zu: Bei den Weltmeisterschaften im Zitronenpressen quetscht ein Amerikaner aus der 150 Gramm schweren Zitrone 135 Gramm Saft – auf der stolzgeschwellten Brust des Weltrekordlers stehen die Buchstaben ZRU (die russische Abkürzung für CIA). Dann preßt ein Russe aus seiner 150 Gramm schweren Zitrone die neue Rekordmenge von 170 Gramm Saft heraus. Auf seinem Trikot stehen die Buchstaben ZSU–Zentrales Statistisches Amt. C.S.-H.