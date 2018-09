Inhalt Seite 1 — Trostworte statt Bargeld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diesmal müssen sich die Staatsdiener mit einer „Nullrunde“ bei den Gehältern abfinden

Ein klares Wort, eine eindeutige Unterstützung: Der Bonner Oppositionsführer Hansjochen Vogel nahm den öffentlichen Dienst so entschieden gegen das Ansinnen eines finanziellen „Notopfers“ in Schutz, daß die darin Beschäftigten eigentlich nur eines bedauern könnten, daß Vogel nicht regiert. Seine Äußerung, er sei „ganz eindeutig gegen eine Null-Runde“ für die Staatsdiener, war dem Deutschen Beamtenbund dennoch wichtig genug, sie sogleich der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Auf Solidaritäts-Bekundungen dieser Art für seine Mitglieder ist der Beamtenbund schon seit geraumer Zeit besonders erpicht. Ohnedies ist er, wie jeder Verband, bestrebt, seine Arbeit gegenüber der Anhängerschaft zu rechtfertigen. Für den Beamtenbund-Vorsitzenden Alfred Krause ist dieses Motiv um so stärker geworden, seitdem er sich, erstmals nach 25 Führungsjahren, im vergangenen Spätherbst eines Gegenkandidaten namens Werner Hagedorn und des Vorwurfs erwehren mußte, er vertrete die Forderungen der Beamten nicht mit dem gehörigen Nachdruck. So sammelt er denn Stimmen und macht Stimmung gegen die Entscheidung der Bonner Koalition, die Einkommen der Staatsdiener bis zum April des nächsten Jahres nicht zu erhöhen – jene „Null-Runde“ also, die mit ziemlicher Sicherheit nur für die Beamten gelten würde. Denn ihre Besoldung wird, anders als die Gehälter der Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes, nicht durch Tarifvertrag geregelt, sondern per Gesetz.

So viel vermeintliche Ungerechtigkeit will nachträglich kaum einer der Verantwortlichen mehr so recht wahrhaben. Genüßlich zitiert man beim Beamtenbund aus einem Schreiben des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß an Krause, daß, wenn schon die nächste Einkommenserhöhung verschoben werde, „der Gleichklang zwischen Besoldung und Tarif gewahrt werden“ müsse. Anderenfalls würde er sich „mit allem Nachdruck“ dafür einsetzen, daß die Beamten mit einem Aufgeld bedacht würden, sofern die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auch für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes eine Verbesserung erkämpft hätten.

Gern berufen sich die Beamten-Sprecher auch auf Bundestagsabgeordnete wie den freilich weithin unbekannten Dietrich Austermann aus Itzehoe, der ihnen gesagt hat, in seiner Fraktion habe sich „die Meinung verfestigt“, daß eine „Abkoppelung“ der Beamten von den übrigen Bereichen des öffentlichen Dienstes „nicht in Frage kommt“. Doch am allerhäufigsten suchen die Lobbyisten Zuflucht bei einem Kanzler-Wort: Helmut Kohl sei dafür, den Beamten einen „Nachschlag“ zu servieren, wenn sich die Gewerkschaften der Arbeitnehmer mit einer Null nicht abfinden lassen wollten.

Im Kanzleramt hat man Kohls Wort indes etwas subtiler im Gedächtnis: Die Bundesregierung werde „darauf achten“, daß die öffentlich Bediensteten „möglichst gleichbehandelt werden“. Die „Verhältnisse im Arbeitnehmerbereich“ brauchten jedoch „nicht unbedingt auf Punkt und Komma“ auf die Beamten übertragen zu werden. Mit anderen Worten: Der Kanzler hat sich wieder einmal zu einem kräftigen Sowohl-als-auch entschlossen, das den Staat nichts kostet.

Mehr wäre in der Tat auch nicht durchsetzbar. Weder Helmut Kohl noch gar Finanzminister Gerhard Stoltenberg sind bereit, den Beamten einen Besoldungs-Nachschlag aufzutischen. Ihnen allen ist klar, daß die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies und die übrigen für den Staatsdienst zuständigen gewerkschaftlichen Unterhändler für die Arbeitnehmer sehr wohl eine Gehaltsaufbesserung herausholen werden, und sei sie auch nur so bescheiden wie beim letzten Mal, als es nur 2,57 Prozent gab. Doch die Beamten sind halt keine Arbeitnehmer, und ihre Sonderstellung erträgt nach herrschender Bonner Auffassung durchaus einmal einen kleinen Einkommensstillstand.