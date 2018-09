Was von diesem streitbaren Geist fürs erste bleibt: sein kritischer Widerspruch gegen alle Formeln, Theorien, Ideologien. Im Herbst 1983 erhält er den höchsten Preis, den deutsche Verleger und Buchhändler zu vergeben haben, den „Friedenspreis“ – und gleich gibt es Streit.

Ein gebranntes Kind warnt vor dem Feuer. In dem als „heiß“ gefürchteten Raketen-Herbst spricht ein Schriftsteller zwar von seinem Haß auf den Krieg, warnt aber zugleich vor einem „schlechten Frieden“. Seine Distanzierung von den „heutigen Pazifisten“ und ihren „aggressiven Kundgebungen“ provoziert Gezänk bei seinen Schriftsteller-Kollegen.

Zu so kühler Beurteilung der neuerlichen Kriegsgefahr war wohl nur ein Mensch fähig, der sich immer mehr als Wissenschaftler verstanden hat – was manche seinem erzählenden Werk ankreiden. Schon der Schüler, 1905 in der östlichsten Ecke des österreichischen Vielvölkerstaats, in Galizien, geboren, wird Mitarbeiter von Alfred Adler, der in Wien die vergleichende Individualpsychologie begründet hat. Aber er schreibt auch ein Buch über seinen großen Lehrer – und „das Elend der Psychologe“. Er tritt der Kommunistischen Partei bei, die angetreten ist, Rußland zu befreien – und wendet sich für immer ab, als er von Stalins Terror erfährt.

Erst die Verfolgung durch die Nazis und die Absage an den Kommunismus erwecken in ihm den Erzähler, der mit seiner Roman-Trilogie „Wie eine Träne im Ozean“ den Konflikt zwischen Individuum und totalitärem Staat schildert.

Seine Memoiren erwecken noch einmal die versunkene Welt des osteuropäischen „Stetls“ und haben seinen Namen auch einer jüngeren Generation bekanntgemacht. In der Nacht zum 6. Februar ist der herzkranke Mann in einer Pariser Klinik gestorben: Manès Sperber, 78 Jahre alt R. M.