Das Ölland Saudi-Arabien hortet Erdöl – in Festlandtanks fern der eigenen Grenzen. Die saudische Regierung heuerte 25 Großtanker an, die rund 50 Millionen Barrel Öl – das sind über zwei Prozent der saudischen Jahresproduktion – auslagern sollen: in Ostasien, in der Karibik und auch in Europa.