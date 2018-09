DIN A Kehricht

Was tun gegen den Straßendreck? Bernd Meyer, Bremer Senator für das Bauwesen, suchte nach einem neuen Weg zu sauberen Wegen. Im Pressedienst der Hansestadt hat er jetzt verraten, was er bei seiner Recherche fand: „Verlautbarungen“ des Deutschen Instituts für Normung (bekannt durch DIN A4). Die Normenforscher schufen 1975 die Grundlage für jede Form moderner Straßenreinigung: saubere Begriffe.

Meyer erfuhr: „Straßenschmutz umfaßt Verunreinigungen jeglicher Art auf Straßen. Kehricht ist gelöster Straßenschmutz, der von Kehrfahrzeugen aufgenommen werden kann. Kehren ist das Schmutzlösen und das Fördern sowie in der Regel das Aufnehmen von Kehricht. Kehrichtförderung bedeutet das Bewegen von Kehricht unter Verwendung spezieller technischer Einrichtungen. Kehrichtaufnahme ist das Sammeln geförderten Kehrichts in einem Behältnis. Eine Kehrichtfördereinrichtung ist eine spezielle technische Einrichtung. Die Kenrichtmenge ist die Menge des anfallenden Kehrichts. Kehrichtanfall ist die in bestimmten Zeitspannen anfallende Kehrichtmenge. Die Ladedauer ist die Zeitspanne vom Zeitpunkt der Ladebereitschaft bis zum Erreichen der maximalen Ladekapazität bei stetiger Beschickung, die Entladedauer dagegen die Zeitspanne vom Zeitpunkt der Entladebereitschaft bis zum Zeitpunkt der Fahrbereitschaft.“

Frage an den Bausenator nach der Lektüre: Kann er die Verlautbarungen empfehlen? „Ohne Vorbehalte.“

Neues aus Paderborn

Monaco ist nicht so groß wie Paderborn, doch es hat eine Prinzessin. Caroline flittert, flirtet und zirzt den lieben Tag lang, von lüsternen Reportern aus Deutschland umschwärmt, die jede königliche Regung gleich in die Heimat kolportieren. Was aber macht ein, Reporter in Paderborn, bar jeder Prinzessin? Wenn er für das Bistumsblatt Der Dom schreibt, kann er den Erzbischöflichen Offizial nach Caroline fragen. Nun, auch die Prinzessin sei eine Katholikin, meint der Offizial, und für die gelte, daß die heilige Ehe unauflöslich sei, es sei denn, ein kirchliches Gericht habe sie für nichtig erklärt. Zur Nichtigkeit einer Ehe führe entweder: der Ausschluß der Unauflöslichkeit. Oder: der grundsätzliche Ausschluß des Rechtes auf Nachkommenschaft. Schließlich: der Ausschluß des Rechtes auf eheliche Treue beim Eheabschluß. Auch: Zwang oder von außen eingeflößte schwere Furcht, von der sich jemand nur durch die Heirat befreien könne. In Paderborn ist man jetzt orientiert. Wer sagt Caroline Bescheid?