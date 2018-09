Die Industrie in der Zwickmühle zwischen weißer Wäsche und sauberer Umwelt

Von Gunhild Freese

Eigentlich könnte die Freude groß und ungetrübt sein. Erstmals seit 1980 nämlich hat die heimische Waschmittelindustrie 1983 wieder mehr Pulver und Flüssigprodukte verkauft. Rund 630 000 Tonnen von Voll- und Wollwaschmitteln, von flüssigen, von Spezialpulvern für Gardinen, Bunt- und Feinwäsche setzten die Hersteller ab – zwei Prozent mehr als 1981 und 1982, als der Markt stagniert hatte.

Doch die Freude über den unerwarteten Absatzerfolg ist eher lau. Die Pulverproduzenten, die einst lautstark das weißeste Weiß propagierten, haben leisere Töne angeschlagen. Denn sie haben andere Probleme mit ihren Produkten: Seit ihnen die Bonner Regierung auferlegte, sich nicht nur um das Weiß in der deutschen Wäsche, sondern auch um die Sauberkeit der heimischen Flüsse und Seen zu kümmern, gerieten sie in eine Zwickmühle.

Mit der Phosphathöchstmengen-Verordnung, deren zweite Stufe am 1. Januar dieses Jahres in Kraft trat, kappte ihnen der Gesetzgeber einen Stoff, der entscheidend zur Qualität der Waschmittel beitrug. Seit Jahresbeginn müssen die Phosphate – sie verhindern Ablagerungen an Wäschestücken und Heizstäben der Maschinen, verstärken die schmutzlösende Kraft der Waschpulver und verbessern zudem die Rieselfähigkeit der Pulver – um die Hälfte der in den ursprünglichen Rezepturen enthaltenen Menge reduziert sein. Doch um weiterhin Oberhemden und Unterhosen, Tisch- und Bettlaken den Grauschleier und Fettflecken auszutreiben, mußten die Waschmittelhersteller ihre Rezepturen umschreiben – Phosphat-Ersatzstoffe wurden gesucht, die gleichermaßen Wäsche, Waschmaschinen und die Gewässer schonen. "Die Branche", so kommentiert ein Sprecher des Umweltbundesamtes, "ist im Umbruch: Das Phosphat geht, und ein gleichwertiger Ersatzstoff ist noch nicht in Sicht."

Phosphate hatten sich als nahezu ideale Rohstoffe in Waschmitteln erwiesen. Als lebenswichtige Bestandteile der menschlichen Nahrung und Nährstoffe für Tier und Pflanzen sind sie zudem gesundheitlich unbedenklich. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie denn auch in immer kräftigeren Dosen den Waschmitteln beigegeben. "Mit Phosphaten", so spottet man im Berliner Umweltbundesamt, "kann jeder ein gutes Waschmittel herstellen."

Suche nach Ersatz