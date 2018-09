David Humes „Untersuchung über den menschlichen Verstand“ aus dem Jahre 1748 ist eine konzentrierte und hernach mehrfach überarbeitete Neufassung seines rund ein Jahrzehnt zuvor anonym veröffentlichten Hauptwerks über „die menschliche Natur“, das, abgesehen von einigen höhnischen Polemiken, in England ohne Resonanz geblieben war. Den Aufsätzen der auf knapp zweihundert Seiten gerafften „Untersuchung“, die Hume samt einigen unverblümt antireligiösen Äußerungen als künftig maßgebend für seine philosophischen Ansichten erklärte, erging es anfangs in seinem Heimatland nicht viel besser, während sie im aufklärungssüchtigen Frankreich – wo der offene, gesellige schottische Denker unter Freunden „le bon David“ hieß – nachhaltige, in Deutschland dann folgenreiche Wirkung taten. Die kopernikanische Wende, die Kant einleiten sollte, ist fraglos durch Humes Skeptizismus initiiert. „Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen ... eine ganz andere Richtung gab“, schrieb Kant später. Dessen philosophische Revolution hat indes Humes Ideen keineswegs gänzlich aufgearbeitet und etwa als bloße evolutionäre Zwischenstufe im Museum der Philosophiegeschichte abgelagert. Die Herausforderung, die Humes „Untersuchung“ darstellte, hält vielmehr an und hat namentlich die heutige Erkenntnistheorie in prekäre Fragestellungen verwickelt.

Hume, der Aufklärer, zerstört in seiner „Untersuchung“ gerade die frohe Zuversicht der Aufklärung auf eine baldige Ära fundierten, unverstellten Wissens. Wirkliche, das heißt begründete und begründende Erkenntnis unserer selbst, der Welt und natürlich Gottes ist uns versagt, so lautet sein desillusionierender, skeptizistischer Schluß, für den er mit seiner „Untersuchung“ eine Begründung geliefert zu haben glaubte, die selbst nicht dem skeptischen Verdikt anheimfalle. Damit leugnete er ganz und gar nicht den Nutzen und Progreß etwa der empirischen Wissenschaften. „Nur ein Narr oder Wahnsinniger“, so schreibt Hume, der Empirist, könne das Ansehen der Erfahrung bestreiten; aber als Philosoph gelte es das Prinzip zu erkunden, das ihr diesen Nimbus verleiht. Die – engen – Grenzen des menschlichen Verstandes, die der Rationalismus wahrzunehmen sich weigerte, sollten nach Humes Willen durch eine „akademische oder skeptische Philosophie“ abgesteckt werden, eine Philosophie, die nicht, wie bei Descartes, mit dem Zweifel anhebt, sondern ihn nachträglich als Analyse menschlicher Fähigkeiten ins Werk setzt.

Unsere Vorstellungen, so entdeckte Hume dabei, gewinnen wir durch sinnliche Wahrnehmung aus Eindrücken. Vorstellungen (ideas) sind blassere, gedankliche Abbilder der lebendigen Eindrücke (impressions). Eine Vorstellung, zu der sich kein Eindruck angeben läßt, ist ein sinnloser Ausdruck. Die Vorstellungen, oder Gedanken, sieht Hume nach drei Prinzipien miteinander verknüpft, assoziiert, von denen das Prinzip der Ursache und Wirkung das stärkste und wichtigste ist. An diesem Kausalitätsprinzip entwickelt Hume seine bohrenden Zweifel an der Begründbarkeit unseres Erfahrungswissens.

Mit den Beziehungen zwischen Vorstellungen untereinander hat es allein eine Art des Denkens und Forschens zu tun, nämlich die Mathematik. Deren Sätze werden „demonstrativ“, durch reines Denken gefunden, sind also unabhängig von Erfahrung. Die andere Denk- oder Forschungsart richtet sich auf Tatsachen, die nie gewiß, immer auch anders denkbar sind. Tatsachen können wir nun offenbar nur in der Beziehung von Ursache und Wirkung denken. Aber woher stammt unsere Kenntnis von Ursache und Wirkung? Keinesfalls aus dem reinen Denken, sondern, wie Hume mit Nachdruck erklärt, „ganz und gar aus der Erfahrung“. Im Grunde isolierte Geschehnisse, wie die ruhende Billardkugel, die beim Zusammenprall mit einer zweiten in Bewegung gerät (denkbar wäre doch, daß sie ruhig liegen bliebe), erfahren wir als irgendwie zusammenhängend; erst die ständig wiederholte Erfahrung läßt uns beide Ereignisse als verknüpft, assoziiert erscheinen. Wir nennen die stoßende Billardkugel die Ursache, die gestoßene die Wirkung. Ein „Gesetz“ aber für diese kausale Verknüpfung können wir nicht, angeben, es sei denn, man beriefe sich auf Erfahrung, doch damit verfängt man sich offenbar in einem Zirkel. „Von Ursachen, welche gleichartig erscheinen, erwarten wir gleichartige Wirkungen. Dies ist die Summe all unserer Erfahrungsschlüsse.“ Daß Flamme und Hitze, Schnee und Kälte immer „verknüpft“ erscheinen, daß die Zukunft der Vergangenheit gleicht und diese Gleichförmigkeit uns „die Zukunft beherrschen“ läßt, das ist, nach Hume, nicht zu rechtfertigen, lediglich durch ein Prinzip zu erklären, und dieses Prinzip heißt: Gewohnheit (habit, custom). Substanz, Kraft, Energie, die wir vermeintlichen Ursachen zusprechen, Notwendigkeit, die wir Wirkungen unterstellen – solch dunkle, „metaphysische“ Begriffe bezeichnen nicht mehr als durch Gewohnheit gebildete Vorstellungen, und diese Gewohnheit verdichtet sich schließlich zu einem Glauben (belief).

Unter der Nötigung, auf Grund von Gewohnheit oder Glauben allenthalben kausale Verknüpfungen und Notwendigkeiten festzustellen, sieht Hume auch die Handlungsfähigkeit des Menschen. Willensentscheidungen sind konsequenterweise durch „Ursachen“, Motive determiniert, und Freiheit ist bloß das Fehlen dieser Nötigung, alles nach der Gewohnheit einer kausalen Verknüpfung zu betrachten. Wohl gibt es Freiheit im Gegensatz zu äußerem Zwang, aber nicht im Gegensatz zur – geglaubten – Notwendigkeit. Das herbe Kernstück in Humes Lehre, wie er sie uns in seiner „Untersuchung“ erteilt, ist also dies: unser Tatsachenwissen beruht auf nichts anderem als auf Gewohnheit und Glauben, und im alltäglichen, von Leidenschaften (passions) dirigierten Handeln wie in den Erfahrungswissenschaften müssen wir auf eine Fundamentierung durch Vernunft verzichten. Hume nahm allerdings diesen Verzicht nicht tragisch, er meinte vielmehr, daß der instinktsichere Glaube (nicht der religiöse) dem Überleben der menschlichen Art dienlicher sei als die leicht irritierbare Vernunft.

Diese Theorie hat, streift man ihr das altmodische, assoziationspsychologische Gewand ab (dem zum Beispiel das Ich als bloßes Bündel von Wahrnehmungen anhängt), kaum etwas von ihrer Schärfe verloren. In unserer Zeit, in der ja die Wissenschaften triumphieren, haben Philosophen besonders empfindlich darauf reagiert. Bertrand Russell nannte Humes Philosophie den „Bankrott der Vernunft des 18. Jahrhunderts“, und Karl Popper, der „Humes Problem“ todernst nimmt, stempelt Hume zu einem am Ende enttäuschten Irrationalisten. Um Humes „Bankrotterklärung“ rückgängig zu machen, die Vernunft zu retten und unsere Erkenntnis vom Makel bloßen Glaubens reinzuwaschen, werden derzeit in der wissenschaftlichen Philosophie unter dem Stichwort „Induktionsproblem“ eine Menge höchst esoterischer, einander widersprechender Überlegungen angestellt, von denen noch nicht abzusehen ist, ob sie einen Ausweg aus der Sackgasse finden werden, in die der größte englische Denker die Ratio anscheinend geführt hat.

Humes nur scheinbar eingängiges, glatt lesbares – und manchmal zorniges – Buch ist, von heute aus gesehen, ein Buch der Probleme, weniger der Lösungen. Anders wäre es vielleicht in Vergessenheit geraten. Es ist auch ein Buch der Ernüchterung, und gerade deshalb in Zeiten, in denen eine gewisse Philosophie als Heilslehre, Orakel oder Lebenshilfe sich verkauft, ein zu verordnendes Gegengift. Selbst angesichts der Halden solcher Literatur mögen wir allerdings, gebrannte Kinder, der „positivistischen“, barschen Aufforderung Humes am Ende seiner „Untersuchung“ nicht mehr nachkommen: „Enthält ein Band irgendeinen abstrakten Gedanken über Größe und Zahl? Nein. Enthält er irgendeinen auf Erfahrung gestützten Gedankengang über Tatsachen und Da-Nun, so werft ihn ins Feuer, denn er kann nichts als Blendwerk und Täuschung enthalten. Willy Hochkeppel

Willy Hochkeppel, essayistischer Schriftsteller und hauptsächlich mit philosophie-kritischen Arbeiten hervorgetreten (Mythos-Philosophie), ist Kultur-Redakteur im Bayerischen Rundfunk