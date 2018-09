Zur Hebung des allgemeinen Befindens“, so erläuterte der Hausarzt dem fahrigen Linkshänder Lewis Carroll sein Rezept: Indian Soothing Syrup, drei Löffel täglich. fortan mochte der damals 23jährige spätere Verfasser von „Alice im Wunderland“ seine Cannabis-Tinktur mit Kräutern und Honig nicht missen.

Einen Monat um den anderen, bis zu seinem Tode, 44 Jahre lang, löffelte der stotternde Pedant, der mit einem Schulterhochstand und leicht schlurfend durchs Leben ging, exakt vierzehn Zehntelliter des Extrakts aus dem Harz des indischen Hanfs (Cannabis sativa). Gleichwohl waren Anzeichen der Sucht nicht zu entdecken.

Jetzt soll ein Hauptwirkstoff der Haschtinktur, Tetrahydrocannabiol (kurz: THC), auch das Allgemeinbefinden von Krebspatienten bessern. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat ein 47 Jahre altes Verbot aufgehoben und THC für eine eng umrissene Behandlung freigegeben. Es soll die bei einer Krebsbehandlung mit Zellteilunghemmern (sogenannten Zytostatika) oder Strahlen (Kobaltbombe) recht häufigen Zustände von Übelkeit und Erbrechen beseitigen.

Die Entscheidung der FDA wurde seit anderthalb Jahren erwartet. Sie erfolgte nach kontrovers geführten Diskussionen. Die FDA nimmt den THC-Trägern Haschisch und Marihuana einen Teil des Stigmas einer „Killer-Droge“, das zum damaligen Verbot beitrug. Sie betreibt zugleich die Sozialisierung einer Droge aus einem fremden Kulturkreis. Ein etwaiger Mißbrauch über die genehmigte Anwendung hinaus ist natürlich nicht ausgeschlossen. Denn THC-Tabletten und die mithin genormte Konzentration des Wirkstoffs erlauben es zweifellos, den euphorisierenden Effekt präziser abzuschätzen. Feilich ist Marihuana im Hinblick auf Todesfälle durch Überdosierung noch mehrere hundertmal sicherer als ein gängiges Schlafmittel.

Eine Überprüfung der auf Übelkeit und Erbrechen gerichteten Wirkung durch die Nationalen Krebs-Institute der Vereinigten Staaten mit Freiwilligen verlief erfolgreich. Nur etwa jeder Vierzehnte mußte die THC-Therapie wegen Benommenheit, Schläfrigkeit oder leichten Koordinationsstörungen abbrechen. Die Nebenwirkung ist dosisabhängig. Sie gleicht den von Rauschzuständen nach etlichen Joints bekannten Erscheinungen: Der Euphorisierung folgt in ein- bis dreistündigem Abstand eine Phase der Müdigkeit.

„Marinol“ soll im März erhältlich sein. Der Hersteller Unimed ließ sich das Verfahren zur THC-Gewinnung unterdes patentieren. Die anfallenden Investitionen setzten übrigens auf dem Umweg über die Börse die FDA unter einen ungewohnten Druck. Mit dem Aufschub der Zulassung fielen die Aktien der Unimed, die mit THC auf dem lukrativen Pharmamarkt Fuß fassen will, von 23 Dollar pro Stück auf rund die Hälfte. Mehrfach bekam die FDA zu hören, ihr Zögern sei nur „schwer verständlich“. Ähnlich äußerten sich nicht wenige Krebspatienten, die mit Joints und stillschweigender Billigung ihrer Klinikärzte Dosierungsversuche in eigener Regie vornahmen.

Die neue Therapie wird mit umgerechnet etwa vierzig Mark pro Behandlungstag doppelt so teuer sein wie die herkömmliche Therapie (das entspricht etwa dem Gegenwert von drei Joints auf dem New Yorker Schwarzmarkt). Schätzungsweise 500 000 Krebskranke könnten in den westlichen Ländern alljährlich von der THC-Therapie profitieren. Unimed schätzt den Bruttogewinn schon in der Anlaufzeit 1984 auf drei Millionen Mark. Ein Sprecher der FDA bestätigte, daß mehrere Pharmakonzerne an einem vergleichbaren Präparat, „auf Marihuana-Basis“ arbeiten. pj