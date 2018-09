Der Kurszettel der deutschen Börsen wird nach einer langen Schrumpfperiode wieder länger. Bislang bereitete es keine Mühe, Aktien neuer Gesellschaften zu plazieren.

Während die deutschen Börsenvorstände heftig darüber diskutieren, auf welche Weise neue Unternehmen für den Aktienmarkt gewonnen werden können, wächst der Kurszettel von Woche zu Woche. Im vergangenen Jahr plazierten elf neue Gesellschaften Aktien bei deutschen und ausländischen Anlegern. In diesem Jahr wird die Zahl vermutlich höher liegen.

– Um neue Aktien an die Börse zu bringen, scheint die Schaffung eines neuen Instrumentariums, wie es von der Börsensachverständigen-Kommission vorgeschlagen wird, keinesfalls notwendig zu sein. Die jetzige Dreiteilung des Aktienmarktes – amtlicher Verkehr, Freiverkehr und Telephonverkehr – bietet in der Tat Möglichkeiten genug, neue Unternehmen an die Börse zu geleiten.

Auf die Schaffung eines sogenannten Zweitmarktes könnte verzichtet werden, wenn der sogenannte Freiverkehr gewisse Reformen erfährt. Über Erleichterungen in der Publizität ließe sich reden. Die Kontrolle des täglichen Handels könnte von den gleichen Kurskommissaren vorgenommen werden, die auch für den amtlichen Markt zuständig sind. Über die Prospekthaftung wird man ebenfalls verhandeln können, zumal Beispiele der jüngeren Vergangenheit (Beton und Monier) gezeigt haben, welche Hintertüren es für die Banken gibt, sich von einer solchen Haftung letztlich freizuhalten.

Die Reform des Freiverkehrs hätte, gegenüber der Schaffung eines Zweitmarktes den Vorteil, daß sie relativ kurzfristig und ohne Inanspruchnahme des Gesetzgebers über die Bühne zu bringen ist. Der Faktor Zeit erscheint mir deshalb besonders wichtig, weil keine Aktien-Hausse ewig dauert und Risikokapital am leichtesten zu beschaffen ist, solange Kursgewinne winken.

Das war bei den zwölf Börseneinführungen seit 1983 elfmal der Fall. Bis auf eine Ausnahme konnten die Erstzeichner mehr oder weniger hohe Kursgewinne kassieren oder sich heute noch an ihnen erfreuen. Bei vielen Aktien, insbesondere bei den ausgesprochenen Wagnispapieren aus der Datenverarbeitung hat es allerdings zwischenzeitlich heftige Kursausschläge gegeben. Sie hatten mit den Geschäften der Unternehmen selbst nichts zu tun, sondern waren vielmehr die Folge von Knappheitserscheinungen.

Dafür ein Beispiel: Die GFC AG für Computersysteme in der Medizin, Berlin, brachte Aktien für nominell 0,5 Millionen Mark an die Börse. Der Emissionspreis betrug. 200 Mark. Die Nachfrage nach den Papieren dieser aufstrebenden Computerfirma war so lebhaft, daß der Kurs unmittelbar nach der Zeichnung auf 600 Mark anzog. Danach schwankte er zwischen 432 und 550 Mark.