Von Alois Mertes

Der Generaldiagnose in Henry Kissingers Plädoyer für einen Umbau der Nato (ZEIT Nr. 10 v. 2. 3. 1984) stimme ich zu; den vier Einzeldiagnosen nicht. Die konkreten Therapievorschläge halte ich für falsch.

Wer wird nicht auch von Europa fordern, was Kissinger a priori von den USA verlangt: „Die Atlantische Allianz muß der Angelpunkt der amerikanischen Politik bleiben, ohne ihren Zusammenhalt sind alle Hoffnungen auf einen neuen Ost-West-Dialog hinfällig.“ Wer teilt nicht seine Sorge, daß europäische Neutralisten und amerikanische Unilateralisten sich ungewollt die Bälle zuspielen und die Grundlage des Bündnisses gefährden. Wer leugnet noch, daß es neben der notwendigen „echten Entspannung“ – im Sinne des Abbaus der politischen Ursachen von Spannung und Rüstung – auch „trügerische Entspannung“ geben kann? Wer will nicht die nukleare Schwelle in Europa durch eine Verstärkung der konventionellen Stufe der flexiblen Reaktion anheben?

Auch in seinem jüngsten Appell bleibt Henry Kissinger seinem zentralen Anliegen treu: Europa gebühre – auch in Amerikas Interesse – ein angemessenerer Anteil an der Machtstruktur und damit an der Verantwortungslast des Bündnisses. Wir schulden ihm Dank dafür, daß er nicht müde wird, die vitale Frage der politischen Berufung Europas im Bündnis immer wieder neu zu stellen.

Wen aber meint Kissinger, wenn er 1984 pauschal von „den Europäern“ spricht: Bestimmte Regierungen? Bestimmte Oppositionsparteien? Bestimmte Bewegungen? Wen meint er, wenn er von „Europa“ spricht? Ich fürchte, daß es eine bündnispolitisch und strategisch relevante Größe „Europa“ gar nicht gibt, jedenfalls noch nicht. Man muß das bedauern, aber es bleibt bittere Realität.

Eine grundlegende Veränderung der Strategie und der Struktur des Bündnisses ist vorläufig – und das kann sehr lange dauern – ausgeschlossen. Das bewirken drei politische Sachverhalte:

Erstens: Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen hat ab 1968 gemäß dem gemeinsamen Willen der USA und der UdSSR das Machtungleichgewicht zwischen Westeuropa und Amerika zementiert. Der Atomwaffensperrvertrag verbietet die Entstehung einer multilateralen europäischen Kernwaffenmacht, das heißt auch jede direkte oder indirekte Mitverfügungsgewalt europäischer Nichtkernwaffenstaaten über die Kernwaffenpotentiale von Verbündeten.