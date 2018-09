Wie ein Verein von allen Geistern verlassen wurde

Von Artur K. Vogel

Es ist richtig so, wie Ihr es geordnet habt", sprach "Geistlehrer Josef" aus dem Mund seines 74jährigen Mediums Bertha Brunner bei der Vorstandssitzung der Geistigen Loge Zürich. "Alles ist in Ordnung", sagte er bei anderer Gelegenheit. Doch "Josef", religiöser und moralischer Führer einer vieltausendköpfigen Anhängerschaft und Begründer eines komplexen Glaubenssystems, irrte: Alles ist in Unordnung.

Die Geisterwelt ist in hellem Aufruhr. Millionenspenden sollen unrechtmäßig abgezweigt worden sein; gegen drei Vorstandsmitglieder laufen Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsführung, Veruntreuung und Betrug. Unversöhnliche Gegner bezichtigen einander, im Solde Luzifers, des Herrn der Finsternis, zu stehen. Der Verein ist durch Gerichtsbeschluß handlungsunfähig, sein Vorstand suspendiert; ein Beistand, vom Vormundschaftsamt der Stadt Zürich gewählt, führt die Geschäfte. Und das Zürcher Bezirksgericht wird mit einer Prozeßflut überschwemmt.

Früher bot die Geistige Loge ihren Mitgliedern "Ruhe und Geborgenheit", wie es in einer Publikation heißt. Seit 1948 fiel Bertha Brunner, die sich Beatrice nannte, mit schöner Regelmäßigkeit, jeweils samstags abends, in Trance. Gebannt lauschten Dutzende, später Hunderte von Getreuen den Reden "Josefs", der durch Beatrice "fließend und logisch" sein Lehrgebäude erstellte, der "Geisterschwester Lene" oder dem "Kontrollgeist Felix".

Mit Koffern voll Papiergeld

In der Zeitschrift "Geistige Welt" wurden die Botschaften aus dem Reich der Übersinne alle zwei Wochen nicht nur an rund dreitausend Mitglieder, sondern an insgesamt 17 000 Abonnenten versandt, mehr als die Hälfte davon sind Bürger der Bundesrepublik Deutschland.