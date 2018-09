Streit um Salzgitter: Steht die Behörde der deutsch-deutschen Normalisierung im Wege?

Von Dietrich Strothmann

Salzgitter, im März

Immer mal wieder gibt es Ärger um Salzgitter, um jene "Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen" in der Stahlstadt, die nur knapp zwanzig Kilometer vor jener Grenze liegt, deretwegen sie 1961 eingerichtet worden war. Seitdem wurde sie, in regelmäßigen Abständen, von Ost-Berlin aus als "juristische Aggression", als "Institution des Revanchismus" oder auch als Seitdem des Kalten Krieges" an den Pranger gestellt. Zuweilen wurden aber auch, zumal in den letzten Jahren, Zweifel an ihrer Existenz in Bonn selber laut – so, als sie der damalige innerdeutsche Minister Egon Franke der "Selbstgerechtigkeit" zieh. Jüngst, in der Debatte um des Kanzlers Bericht zur "Lage der Nation im geteilten Deutschland", forderte Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel gar ausdrücklich ihre Abschaffung.

Da müßten also dem Stellen-Leiter, Oberstaatsanwalt Carl Hermann Retemeyer, erst recht Bedenken über den Sinn seiner Arbeit kommen, wie er sie bereits 1970 öffentlich geäußert hatte. Aber vielleicht gerade wegen der nun geballt vorgetragenen Abschaffung-Forderungen aus Bonner Kreisen hält er sich bedeckt. Dazu könne er nichts sagen, dazu wolle er sich nicht äußern, entgegnet der 59jährige Vertreter des Braunschweiger Generalstaatsanwaltes, sobald er nach Zweckmäßigkeit und Zukunft seines Arbeitsplatzes in Salzgitter gefragt wird.

Überquellende Aktenschränke

Denn hauptsächlich ist der Ankläger Retemeyer beim Braunschweiger Oberlandesgericht mit Verwaltungsrechtssachen, Ehrengerichts-Angelegenheiten und Haushaltsproblemen beschäftigt. Nur einen Tag pro Woche tut er Dienst in der "Zentralen Erfassungsstelle". Dort, im zweiten Stock eines Polizeireviers beschützt zusätzlich von einer kostspieligen Alarmanlage, prüft er dann, was er zuvor meist schon in den Zeitungen gelesen hat und was ihm später die wöchentlichen Berichte der vier Bundesgrenzschutz-Zentralen per Kurier melden: Grenzzwischenfälle, Befestigungsanlagen-Veränderungen, Aussiedler-Aussagen, schon seltener Flüchtlings-Erkenntnisse. Sie werden verglichen, registriert, eingeordnet. Und wenn die Aktenschränke überquellen, werden die gebündelten Ordnerbestände nach Koblenz ins Bundesarchiv geschafft. Denn viel Platz hat die "Stelle" nicht; sie beschäftigt auch nur, außer Retemeyer, vier Mitarbeiter. Es gibt nicht einmal ein Schild am Eingang des Polizeigebäudes, das auf sie hinweist. Und Illusionen macht sich der Oberstaatsanwalt, der früher Verfahren in NS-Sachen bearbeitet hatte und nach Salzgitter beordert wurde, weil er keine Verwandten in der DDR hat, über seine Arbeit auch nicht: "Unsere juristische Ausbeute ist gleich Null."