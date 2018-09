Der dienstälteste Staatschef des schwarzen Afrika starb in einem nordamerikanischen Krankenhaus. Vor über einem Vierteljahrhundert war er angetreten, sein Land von der Kolonialherrschaft Frankreichs zu befreien. Guinea ist eines der ärmsten Länder des Kontinents geblieben; und unter Sékou Tourés Herrschaft wurde es zum "Gulag Westafrikas".

Als einzige der früheren französischen Kolonien südlich der Sahara hatte Guinea den dornigen Pfad der völligen Unabhängigkeit von Paris gewählt. Ahmed Sékou Touré, seit 1958 Präsident der Republik, ließ sich nicht in die kurzlebige "Communauté" der ehemaligen Kolonien Frankreichs, nicht in die Franc-Währungsgemeinschaft und nicht in das Bündnissystem Frankreichs mit den frankophonen Staaten Afrikas einbinden. Das Frankreich de Gaulles verweigerte der unbotmäßigen Ex-Kolonie jede Hilfe; Sékou Touré suchte neue Freunde im Ostblock. Guinea proklamierte wie viele der jungen afrikanischen Staaten einen sozialistischen Entwicklungsweg.

Wirtschaftliche Priorität erhielt der Abbau der Bauxit-Vorkommen. Das Mineral "Rohstoff bei der Aluminiumherstellung – brachte dem Land Devisen, aber nicht den erhofften Aufstieg aus der Armut: Die Landwirtschaft verkam, Guineas Bauern schmuggelten ihre Erzeugnisse lieber in die Nachbarländer, als sie zu den festgesetzten niedrigen Preisen an die staatliche Handelsorganisation zu verkaufen. Als Ausweg aus der Misere suchte Sékou Tom schließlich Hilfe im Westen – Giscard d’Estaings Besuch 1978 war für den Gastgeber das Eingeständnis des Scheiterns. Gleichzeitig sicherte er sein Regime durch grausame Verfolgung tatsächlicher und vermeintlicher Oppositioneller.

Blutige Säuberungen dezimierten die traditionellen Häuptlinge, die Lehrer des Landes und die Armeeführung. Mehr als eine Million der fünf Millionen Untertanen Sékou Tourés flohen in die Nachbarländer. Amnesty international berichtete, daß mindestens 2800 mißliebige Bürger in den siebziger Jahren in Sékou Tourés Gefängnissen verschwanden.

Sékou Touré starb mit 62 Jahren, wenige Wochen vor der sicheren Wahl zum Präsidenten der OAU. Im Mai wollen die afrikanischen Staatschefs in Guineas Hauptstadt Conakry tagen; der Gastgeber wird satzungsgemäß für ein Jahr Präsident der Organisation.

Hans Jakob Ginsburg