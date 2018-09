Wenn von der deutschen Luftfahrtindustrie die Rede ist, fällt auch bald das Wort vom „Milliarden-Grab“, in dem Steuerzahler-Groschen verschwinden. Doch so schlecht wie ihr Ruf ist die Branche gar nicht, wie Ministerialrat Joachim Jahnke vom Bundeswirtschaftsministerium in einer Bilanz der Bonner Förderungspolitik vor dem Luftfahrt-Presse-Club feststellte.

„Die Luftfahrtindustrie hat an Stärke gewonnen“, meinte Jahnke. Die Investitionsquote liegt über dem Industriedurchschnitt; ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind – gemessen am Umsatz – siebenmal höher. Wohl wahr, daß die Industrie flügge geworden ist und Projekte auch aus eigener Kraft anpacken sollte.

Das hat aber nicht nur etwas mit Risikobereitschaft zu tun, sondern auch mit der Politik der Banken. Wenn die Banken, wie Jahnke anmerkte, nur für fünfzehn Jahre Geld geben wollen, die Firmen aber erst in zwanzig Jahren mit dem Kapitalrückfluß rechnen können, kommt das Geschäft nicht zustande. Die britischen Banken haben das offenbar kapiert. Als Premierministerin Margaret Thatcher die Regierungskredite für den Airbus A 320 von 430 auf 250 Millionen Pfund zusammenstrich, jammerte British Aerospace nicht, sondern besorgte sich das Geld auf dem Kapitalmarkt. Sollte das hier wohl auch gehen?

Dornier und MBB halten sich viel auf die Tradition ihrer Ahnen zugute; zu der gehört aber anscheinend noch immer die Idee, daß der Staat zu zahlen habe – wie zu Hermann Görings Zeiten.

hm