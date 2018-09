Von Ulrich Greiner Die unsägliche Geschichte

"Titanic", April 1984

Michael Ende, Autor der weltberühmten Sinngebungs-Romane "Momo" und "Die unendliche Geschichte", der sanfte Grübler und Guru wider Willen, wurde ausfallend, "Ich wünsche diesen Produzenten die Pest an den Hals, die haben mich reingelegt", sagte er über Bernd Eichinger und Dieter Geissler, die den Film "Die unendliche Geschichte" produzierten. "Was der mit mir gemacht hat, ist menschliche Gemeinheit, ist künstlerischer Verrat", sagte er über den Regisseur Wolfgang Petersen. "Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich diesen Film am liebsten im Vesuv versenken."

Er wohnt nicht sehr weit entfernt vom Vesuv, etwa vierzig Kilometer südlich von Rom. Aber es steht nicht in seiner Macht. Er hat die Filmrechte 1980 verkauft. Und jetzt startet "Die unendliche Geschichte" mit 250 Kopien in den deutschen Kinos, im Herbst mit etwa 1000 Kopien in Amerika. Sechzig Millionen Mark hat der Film gekostet, die teuerste deutsche Produktion, die es je gab. Diese Zahlen gehen seit Monaten durch die Medien, als wären sie Erfolgsmeldungen. Seit Monaten geistert der Glücksdrache Fuchur durch die Magazine und Illustrierten und rollt schalkhaft die Augen. Seinem Autor scheint er nur Unglück zu bringen.

Vor zwei Jahren noch äußerte sich Michael Ende optimistisch. "Ich bin nicht der Meinung", sagte er, "daß ein Bild die Phantasie totschlagen muß – es kann sie auch anregen. Und das ist denn auch die Aufgabe des Films: die Leinwandsprache muß die Phantasie des Zuschauers auf Trab bringen." Jetzt sagt er: "Für mich steht mit diesem Film meine moralische und künstlerische Existenz auf dem Spiel. Und das um so mehr, je größer der Vermarktungserfolg sein wird."

Er wird ihn nicht verhindern können. Er sollte es auch nicht wollen. Was hat die künstlerische Existenz des Schriftstellers Michael Ende mit diesem Film zu tun? Wenn sie nicht an seinen Büchern hängt, woran sonst? Der Film sei, befand er, "ein gigantisches Melodram aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik". Das sagte er in der vergangenen Woche, als er den Film zum erstenmal gesehen hatte, und wiederholte damit alle jene Vorurteile, die schon Monate zuvor von ihm zu hören gewesen waren.

Ende wußte immer schon, daß der Film nichts wird. Jetzt hat er seinen Namen zurückgezogen. Das ist sein Recht und damit gut. Der Film ist das eine, das Buch das andere. Wie auch nicht? Was hat "Eine Liebe von Swann", Volker Schlöndorffs Film, mit Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit" zu tun, und was blieb übrig von Fieldings "Tom Jones" in Tony Richardsons Film "Zwischen Bett und Galgen"? Jede Verfilmung ist Verrat. Und Fälle von Verrat sind fast immer interessant. –

Wie der mit Michael Endes Distanzierung nunmehr besiegelte Konflikt entstanden ist, ob es so hat kommen müssen, läßt sich kaum mehr beurteilen. Hört man die Äußerungen der beiden Parteien, dann hat man nicht den Eindruck, sie redeten von den zwei Seiten einer Medaille. Sie reden von absolut Verschiedenem. Aber so aufregend ist der Streit nicht, daß man seine Chronologie erzählen müßte (sie ist nachzulesen in dem Buch von Ulli Pfau: "Phantasien in Halle 4/5", Deutscher Taschenbuchverlag).

Der Film "Die unendliche Geschichte" von Wolfgang Petersen hat mit dem Roman von Michael Ende den Titel gemein, ein paar Figuren, ein paar Episoden, mehr nicht. Das spricht nicht unbedingt gegen den Film. Er versucht, die phantastische Welt, die Ende im Kopf seiner Leser entstehen läßt, auf der Leinwand abzubilden. Der Glücksdrache Fuchur, auf dem der Junge Atreju durch die Lüfte reist, auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Todeskrankheit der kindlichen Kaiserin, hat im Buch einen langen, geschmeidigen Leib, dessen perlmutterfarbene Schuppen rosig und weiß glitzern. "Glücksdrachen schwimmen in den Lüften des Himmels wie Fische im Wasser. Von der Erde aus gesehen gleichen sie langsamen Blitzen. Das Wunderbarste an ihnen ist ihr Gesang. Ihre Stimme klingt wie das goldene Dröhnen einer großen Glocke."

Der Glücksdrache des Films ist eine Kreuzung aus Dackel und Krokodil. Er kann reden und schmunzeln, und im Flug wehen seine blonden Haare. Er ist ein sanfter und freundlicher Geselle, ein liebes, etwas zu groß geratenes Kuscheltier. Jeder Leser stellt sich Fuchur anders vor. Jetzt sieht man ihn leibhaftig. Inkarnation einer Phantasie.