Von Barbara Ungeheuer

Wenn der Rabbiner seinen Arm auf die Schulter der Frau legt und sagt: "Ach, war ich doch ein Renaissance-Bischof mit allen Lastern", dann ist Arthur Hertzberg wieder einmal in Hochform, auch wenn der 63jährige, seit ihn das Rheuma plagt, nicht mehr so quirlig und saftig wie früher erscheint.

Arthur Hertzberg ist aus Jerusalem zurückgekehrt, einem Ort, der ihn aufgemöbelt und verjüngt hat. Im Vorjahr hatte er mich durch "seine Staat" geführt und dabei einige Seiten seines persönlichen Baedekers aufgeschlagen: an der Klagemauer, wo er auf zwei Chassidim traf, die aus der ostgalizischen Heimat seiner verschollenen Familie stammten; in der Universität, wo er ein Semester lang dozierte und viel Giftiges über Begin und seine Koalition schrieb; auf dem höchsten der sieben Hügel, wo er die Arme ausbreitete und sagte: "Nie wieder werden wir Jerusalem aufgeben."

Nie wieder. Der jüdische Schlachtruf seit Auschwitz hat aber bei Arthur Hertzberg einen ganz anderen Ton, als bei Begin und anderen israelischen Politikern. Er glaubt, nur der Kompromiß und nicht das Schwert werde Israels Fortbestehen auf die Dauer garantieren. Für ihn, den Rabbiner einer konservativ-jüdischen Gemeinde in Englewood, New Jersey, einem Vorort von New York, bedeutet die fortschreitende Einverleibung des Westufers auch eine Verzerrung der sanftmütigen Philosophie des Judentums: "Du kennst die Seele des Fremden, denn du warst selber einmal Fremder im Lande der Ägypter." Wie der Sesam öffnet sich das Schatzkästlein biblischer und talmudischer Zitate, wenn er der "Zahn-um-Zahn-Exegese" von Begins Likud Kontra geben will. Daß er dies alles in schönstem Hebräisch, Jiddisch, Englisch und Französisch zu sagen und zu schreiben weiß, macht ihn für die Verfechter eines biblischen Großisraels besonders unbequem.

Kontroverse ist Hertzbergs Hefe. So brauchten nur knappe 24 Stunden nach dem Massaker an den palästinensischen Flüchtlingen in Sabra und Shatila zu vergehen, als er schon den Rücktritt von Begin und Sharon in der New York Times forderte.

Und während die führenden New Yorker Rabbiner die israelische Mitschuld noch in Frage stellten, präsentierten Meir Kahane und seine Horde, die rechtsextreme "Jüdische Verteidigungsliea", Arthur Hertzberg ein lebendiges Schwein auf dem Rasen seiner Villa. Seitdem fühlt der Rabbiner sich in seiner Meinung nur noch bestärkt, daß die Theologisierung der Politik im Nahen Osten nur Unheil stiftet. "Nehmen wir an", so argumentiert er, "die orthodoxen Fundamentalisten haben recht und es gibt den unveräußerlichen Anspruch auf das biblische Israel, dann kämpfen wir doch den ‚Dshihad‘, den Heiligen Krieg. Die islamischen Fundamentalisten haben die gleiche Ansicht, denn auch sie kämpfen einen Heiligen Krieg. Eine solche Einstellung schließt jeglichen Kompromiß aus. Haben wir denn unsere eigene Vergangenheit vergessen, in der wir die Christen über Generationen um einen Modus vivendi baten?"

Wenn Arthur Hertzberg sich ereifert über das, was ihm so sehr am Herzen liegt, dann scheint er sein Gegenüber zu vergessen. Im halbverdunkelten Büro der Synagoge, wo hinter Glas der bärtige Rebbe von Baltimore seinen Sohn beäugt, wenn er mit Staatssekretär Eagleburger in Washington, mit dem Journalisten David Krivine in Jerusalem oder mit Norman, seinem Bar-Mitzvah-Schüler am Telephon spricht, rückt die Welt von Arthur Hertzberg ein Stück näher. Dann versteht man, wie schwer es sich mit der jüdischen Dreifaltigkeit leben läßt – dieser Verquickung von Religion, Volk und Kultur, die in Synagogen weltweit zelebriert, im Staatsgebilde Israel seit 1948 artikuliert und von der Diaspora finanziert wird.