Die Haager Landkriegsordnung von 1899 verbot das Abfeuern von „Geschossen, deren einziger Zweck ist, erstickende oder giftige Gase zu verbreiten“. Doch verflogen die Skrupel der Kriegführenden rasch. Der Gaskampf war, so der Historiker Graf Kielmansegg, eine der „markanten Verletzungen des Völkerrechts“. Zum Ersteinsatz entschlossen sich die Deutschen.

Als im Herbst 1914 an der Westfront die Munition knapp wurde, hatte der Chemiker und spätere Nobelpreisträger Fritz Haber den diabolischen Einfall, mit lungenschädigendem Chlorgas, das aus Stahlflaschen abgeblasen wurde, die Initiative zurückzugewinnen. Die deutschen Generäle waren zunächst nicht erbaut von dem Gedanken, wurden doch bei launischen Winden die eigenen Truppen genauso gefährdet wie die feindlichen. Die Wissenschaftler aber meinten garantieren zu können, daß die Westmächte auf dem Felde der chemischen Kriegführung nicht mithalten würden. Ein schrecklicher Irrtum, der allein die Deutschen 35 000 Gasvergiftete kostete.

Zum historischen Datum wurde der 22. April 1915. In der Nähe von Ypern in Flandern erprobten die Deutschen im großen Stil das neue Vernichtungsverfahren: Die Leidtragenden waren französische Kolonialtruppen. Während die Franzosen 5000 Gastote zählten, beruhigte die Vossische Zeitung ihre deutschen Leser: Die neuen „Rauchentwickler“ potenzierten lediglich die Wirkung, „die man durch ein angezündetes Stroh- oder Holzbündel erzielen kann“.

Des „Kaisers chlorreiche Siege“ (Karl Kraus) konnten indes das Blatt nicht wenden. Bald produzierten die Gegner mehr Gasmunition als die Deutschen. Alle Kriegführenden lernten schnell, sich mit Gasmasken zu schützen. Je besser der Gasschutz, desto tödlicher wurde aber auch das Gas. Die Franzosen schossen mit Phosgen-Granaten, die Deutschen erfanden das tückische, hautschädigende Senfgas, auch Lost genannt (nach den Forschern Lommel und Steinkopf). In der Schlacht um Verdun bereicherten die deutschen Angreifer den Gaskampf um eine neue Variante: das „Buntschießen ‚ abwechselnd mit Grün-, Blau- und Gelbkreuzgranaten.

Kriegsentscheidend war die Gaswaffe nicht. Dafür hat sie aber 1,2 Millionen Soldaten vergiftet, von denen mehr als 90 000 eines qualvollen Todes starben. Prominentester Überlebender: der Gefreite Adolf Hitler, der während seiner zeitweiligen Erblindung in Lazarett Pasewalk „beschloß, Politiker zu werden“. Ein paar Jahre danach spielte er, in seinem Buch „Mein Kampf“, mit der teuflischen Idee, Juden und Marxisten zu vergasen.

Zwar wurde 1925 durch das „Genfer Protokoll“ nach dem Schock des Weltkriegs der Gaskampf weltweit geächtet. Aber gerade die deutschen Chemiker forschten munter weiter, damit das Reich wenigstens beim zweiten Waffengang in der Vorhand sein würde. Mit den Nerven-Blockern Tabun, Sarin und Soman, allesamt aus den Giftküchen des Dritten Reiches, sollten die Deutschen die Weltmacht erringen.

Doch wieder reichte es nicht. Wegen Rohstoffmangels konnten nicht genügend Produktionsanlagen gebaut werden – Amerika produzierte doppelt soviel Kampfstoffe wie die Deutschen. Die Nazis konnten – anders als die Engländer – noch nicht einmal die ganze Bevölkerung mit Gasmasken und Gasplanen ausrüsten. Angst vor Vergeltung war wohl das Hauptmotiv, warum keine Kriegspartei – selbst in Augenblicken der Verzweiflung – zur Gaswaffe griff. Als 1943 im alliierten Brückenkopf bei Anzio in Italien eine deutsche Granate ein amerikanisches C-Waffen-Lager traf und eine Gaswolke auf die deutschen Linien zutrieb, warnte und beruhigte der US-Kommandeur sein Gegenüber: Es sei bloß ein Malheur passiert.

Gegen Kriegsende ließ die deutsche Führung ihre C-Waffen vor dem anrückenden Feinde in Sicherheit bringen. Was die Deutschen – zum Glück – nicht ahnten: Die Alliierten besaßen noch gar keine Nervengase. So blieb die „Wunderwaffe“ im Arsenal. Die Siegermächte aber taten nach 1945 zweierlei: Sie machten Jagd auf die Patente der deutschen Gasforscher, und sie versenkten die erbeuteten hochgiftigen Vorräte in die Nord- und Ostsee. Vier Jahrzehnte danach ereilte der Fluch der bösen Entsorgungs-Tat dänische Fischer. Zur gleichen Zeit fürchtet die israelische Regierung, die Deutschen hätten dem Irak die Mittel zur Herstellung von Senfgas geliefert. Wieder gerät das Land, dessen Geschichte seit Auschwitz nach Gas riecht, in den schimpflichen Verdacht, es könnte Feinde Israels leichtfertig mit C-Waffen ausgerüstet haben. Karl-Heinz Janßen