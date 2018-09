Der Millionenerbe Jan Philipp Reemtsma, Arno-Schmidt-Nachlaßverwalter und Gründer des „Hamburger Instituts

für Sozialforschung“: ein Mäzen neuen Typus? / Ein Bericht von Fritz J. Raddatz

Die Ente war gefüllt. Nicht „à l’orange“, wie bei uns Mittelständlern allenfalls üblich; sondern mit 350 Millionen Mark. Auch kein Bankraub. Der 2 CV des 28iährigen Germanistikstudenten konnte den Scheck – leichter auszufüllen als einer über DM 138,75 – vielmehr guten Gewissens zur Bank schaukeln: Der einzige Erbe des ihm mehrheitlich gehörenden Tabakimperiums Reemtsma (1980 rund 7,5 Milliarden Umsatz) hatte Kasse gemacht. Bis zu seinem 26. Geburtstag (am 26. 11. 1978) verwaltete ein vom Vater Philipp Fürchtegott eingesetzter Testamentsvollstrecker und Nachlaßverwalter noch das Vermögen: „Ich und Jan Philipp gründen eine Firma“, stellte sich der Diplomkaufmann Dr. Günther Ziegler vor. Doch der Rechenschafts-Herr über so viele Millionen hatte falsch gerechnet – Jan Pilipp (dessen zwei Halbbrüder aus erster Ehe des Vaters im Zweiten Weltkrieg gefallen waren) hatte keine Lust an Firmen, nicht mal der eigenen. „Viele Leute hier verstehend nicht“, hieß es in der vornehmen Art-Deco-Residenz in Hamburg-Othmarschen nach dem Verkauf an die Tchibo-Familie Herz, zumal der junge Mann offenbar in seiner Eile, den Konzern loszuwerden, „Geld verschenkt“ hatte. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte: „Geht man davon aus, daß der ganze Reemtsma-Konzern mit seinen weitverzweigten Brauerei-Interessen eine reichliche Milliarde Mark wert ist, der Erbe rechnerisch eine gute halbe Milliarde hätte erlösen können, so trifft es zu, daß sich Jan Philipp im Laufe der Zeit herunterverhandelt hat und, dem Metier ohnedies nicht zugetan, die Hin- und Herrechnerei am Ende etwas leid war. Im Gegensatz zu einem in die Schweiz retirierten Horten wird er alles auch versteuern.“

Plato statt Platin

Die Geburtsstunde also einen neuen Krupp-Bübchens, mit Goldkettchen, Yacht und auberginefarbenem Rolls-Royce vor der Villa in Marokko? Umgekehrt. Und das ist nun vielen auch wieder nicht recht – der junge Mann erfüllt die klischierten Erwartungen nicht, er „fällt aus der Rolle“; die Enttäuschung einer durch Illustrierte vorgeprägten Öffentlichkeit ist im Lauf der Jahre geradezu in Wut und Denunziation umgeschlagen: Der studiert – statt im Maserati zu rasen? Der kauft Bücher – statt Karibikinseln? Der stiftet Geld – statt es zu verprassen? Plato statt Platin? Wieder alles falsch. Da hat nun einer Aristoteles und Adorno gelesen, Wieland (über dessen „Aristipp“-Roman er promoviert) und Arno Schmidt – die Empörung kennt keine Grenzen. Und das allerschlimmste: der Mann hat Konsequenzen gezogen, hat sich nicht blindgelesen, sondern klargedacht. Auf meine verblüffte Frage, wie denn ein 31jähriger so viel Literatur – ob Philosophie oder Theorie oder Belletristik – überhaupt kennen kann, kommt eine ziemlich schreckliche Antwort: „Wissen Sie, ich war – schon von Kindheit an – immer sehr allein; ich habe eigentlich überhaupt nie etwas anderes getan als lesen.“ Das führte, sozusagen, direkt ins Unheil. Dessen Name ist Arno Schmidt.

Dem Autor begegnete der reiche Student – der an der Uni über die Mode, sich nur per Vornamen anzureden, erleichtert war; jahrelang saß er „unerkannt“ in Hörsaal und Mensa – relativ spät. „Ich hatte angefangen, ihn zu lesen – und verstand ihn nicht. Das ärgerte mich maßlos. Ich las wieder und wieder. Alles, was ich von ihm bekommen konnte. Allmählich erschloß sich mir die verzwackte, verwinkelte Schönheit dieser Prosa – bis es für mich, der geradezu süchtig wurde, die wichtigste moderne Literatur überhaupt war.“

So stand er eines Nachmittags in Bargfeld, einen uralten Reise„führer“ in der Hand, in dem vom kahl und allein stehenden Arno-Schmidt-Haus berichtet wurde; und suchte und fand nichts. Das Haus war längst umheckt und eingewachsen. Der enttäuschte Liebhaber schlenderte traurig zum Auto zurück – da sah er weit am Horizont ein Paar. Eine Frau zog sich aus, um zu baden. Ein Mann daneben schaute – nein, keineswegs zu, sondern per Fernglas in den Himmel, wo Wolken und ein paar Vögel zogen. Der Büchernarr traute sich. Er schlich heran – und sagte in ein abweisendes Gesicht: „Herr Schmidt – vielleicht?“ Der Student drohte, mit Aplomb durchs „Examen“ zu fallen. „Was wollen Sie“, kam die Abwehr, die typische Arno-Schmidt-Zurechtweisung, „ich möchte nicht angesprochen werden und ich will niemanden kennenlernen.“ Der Student fiel aber doch nicht durch; er hatte fleißig gelesen – und im Kopf den entlegenen Text des Meisters „Der Platz, an dem ich schreibe“ – in dem es heißt: „Darauf freue ich mich schon sehr: wenn einmal, irgendwann-einmal, ein Mäzen-oder-so auftauchen wird, der mir ‚um-meiner-selbst-willen‘ – es ist schwer; ich weiß wohl; ich selbst würd’s auch nicht tun – eine monatliche Rente von, nu, sagen wir, 500 Mark ,auswirft‘; und ich dann – ach, es fallen einem gleich Ausdrücke wie ‚Lebensabend‘ ein, und ,buntgeblümter Schlafrock’, ‚The echoing Green‘, ‚Der Schnee tröpfelte emsig vom Dach‘, ‚Die Nacht wird kalt, sagte der alte Rudolph, vom Wetterfähnchen kreischte es herunter, die Eichen fangen zu rauschen an, lege mehr Holz an den Heerd, Alwin.‘ – tcha, und jetzt hab’ ich natürlich den Faden verloren.“