Von Karl Hoche

In der DDR, wo viel vom dem, was zu sagen ist, nicht in der Zeitung steht, müssen die, welche es trotzdem sagen wollen, „Literatur“ machen, also die Sachverhalte etwas kompliziert ausdrücken (entspricht dem „Kunstvorbehalt“ unserer Pornoschreiber). Irgendwann kriegen sie dann doch Krach mit der Staatsmacht. Also überflutet ein Heer von Umstandskrämern, die im Schnörkeldeutsch Zeitungsweisheiten von sich geben, die Bundesrepublik. Der Beste war noch Uwe Johnson gewesen. Die Funktionäre der Buchreligionen, also auch des Marxismus, überschätzen die Bedeutung des gedruckten Worts und seiner Macher (auch Zensur ist nichts anderes). Seitdem hält sich Reiner Kunze für einen richtig altmodischen Dichter, obwohl er schon lang nicht mehr ganz (so) dicht ist.

Auf die Fährte all dieser rechtmeinenden Meister der Sprache aus dem Geiste des Leitartikels hat sich nun ein böser Wolf gesetzt. Im gleichen DDR-Stallgeruch aufgewachsen und daher mit einer untrüglichen Nase für dessen Komposition begabt, ist er hinter ihnen her in den Westen gewechselt und räumt mit seinen Parodien unter ihnen auf, daß es eine Lust ist.

Manche hat Bartsch schon drüben in seinem Bändchen „Kalte Küche“ zubereitet und hier noch einmal aufgetischt. Da stimmt alles: Der Prometheus auf der Hühnerleiter (Heiner Müller), das satte Orgeln von Ried und Halm (Erwin Strittmatter), das man noch aus der Zeit vorher im Ohr hatte, und auch die blanke Agitprop-Dummheit eines Kuba (Kurt Barthel). Einiges hat er nachgearbeitet, Brecht zum Beispiel („Der Arsch ist fruchtbar noch, in den das kroch“). Eine kalte Platte aus der „Kalten Küche“, gefundenes Fressen nicht nur für die, „wo von drüben rüber“ sind, und das alles noch einmal nachschmecken wollen.

Dann holt er sich die Grenzgänger. Günter Kunert, dessen Verzweiflung uns immer wieder hoffen läßt, der dieser aber dann doch schon wieder (es ist zum Verzweifeln) ein Gedicht abgerungen hat. Biermann bei der Bier- & Havemann-Vermarktung und dann eben Reiner Kunze. „Würstchen, gereicht auf goldenem Teller“ provoziert die alte Frage: Was darf Satire/Parodie? Darf sie so über-simpel sein wie hier? Der Parodist darf, was der Parodierte darf. Alles klar!

Den Sound der Bunzreplik hat der 1980 Herübergekommene erstaunlich gut drauf. Besonders amüsant wird es immer, wenn er sich komische Leute (für den Parodisten schwierige Vorlagen, da hier doppelt gemoppelt werden muß) vornimmt. Bartsch ist selber sehr witzig, und dann prasselt es. Arno Schmidt am Grenzkontrollpunkt ist eine Gemme. Bei Rühmkorf oder dem an conferencierhafter Assoziationssucht schwer erkrankten Martin Walser („Writer über dem Bodensee“), da flutscht es. Ein genuines BRD-Phänomen wie Botho Strauß aber oder gar ein Regional-Gewächs wie Franz Xaver Kroetz sind mit den Bordmitteln aus der DDR-Küche vermutlich nicht mehr zu packen.

Präzise Komik ist des Heinrich Böll Sache sicher nicht, dazu ist er zu rührselig. Seine aus der Tiefe des Gemüts kommenden „Satiren“ sind jedoch immer noch um Längen besser als Gags wie „Noböll-Preisträger“ und ein Hund, der „böllte“. Das geht nicht unter die Haut, ja nicht mal unter die Gürtellinie, sondern nur noch voll daneben.