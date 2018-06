Die üppig grüne Landschaft mit bizarrer Felskulisse und schlankem Bambusgewächs erinnert an chinesische Tuschzeichnungen. Die Provinzhauptstadt Lang Son, strategischer Knotenpunkt, 140 Kilometer nördlich von Hanoi an der Grenze zu China gelegen, erinnert an Krieg, an Artillerieduelle und Stoßtruppunternehmen entlang jener Höhenzüge, von denen die einsame und unübersichtliche Vietnam-China-Grenze markiert wird.