Die Einsamkeit ist aufdringlich leise. Das Knistern der Kohlen im Ofen, das müde, eher klägliche Zwitschern des Wellensittichs, das gleichmäßige Ticken der Küchenuhr. Manchmal fährt ein Auto die Straße entlang, oder eine Katze schreit im Hof. Wenn sie in ihrer Küche sitzt, sagt Frau W., ist ihr vor lauter Stille manchmal ganz wirr im Kopf. Sie versucht dann zu telephonieren oder spricht mit ihrem Vogel, aber sie weiß, daß sie eigentlich nur gegen die fürchterliche Stille spricht.

Im April wird Frau W. 79 Jahre alt. Seit im Oktober 1980 ihr Mann starb, lebt sie allein in ihrer Dreizimmerwohnung in der ersten Etage eines alten Mietshauses, das sie fast 50 Jahre bewohnt. Einige Wochen vor dem Tod ihres Mannes brach sie sich den Oberschenkelhalsknochen und leidet noch heute unter den Nachwirkungen. Das Gehen fällt ihr schwer. Nur bei gutem Wetter traut sie sich auf die Straße hinunter, ein paar Schritte zum Metzger oder Bäcker, nicht um einzukaufen, sondern um zu reden.

Die meiste Zeit des Tages verbringt Frau W. in ihrem Schlafzimmerfenster, das zur Straße hinausführt. Durch geduldiges, manchmal stundenlanges Beobachten nimmt sie noch am Leben auf ihrer Straße teil; sie sieht Leute in den Bäckerladen gegenüber gehen, schaut den Kindern beim Spielen zu. Ohne das Fenster, sagt Frau W., wäre sie völlig eingeschlossen, da würde sie nur lesen und fernsehen können.

Selten besucht sie jemand, eine Nachbarin, die für sie einkauft, die aber natürlich wegen ihrer vier Kinder auch immer in Eile ist, ansonsten der Postbote, der die Rente bringt, und hin und wieder ein paar alte Bekannte. Früher, sagt Frau W., habe sie alle Leute im Viertel gekannt, aber nach und nach seien die Alten entweder gestorben oder in ein Heim gekommen.

Frau W. will nicht in ein Altersheim, sie haßt das Großküchenessen und könnte es nicht ertragen, mit einem fremden Menschen in einem Zimmer zu wohnen. Solange ich morgens noch die Wohnung aufräumen und mir mein Essen machen kann, geht es, sagt Frau W. Beklagt hat sie sich nie.

Als fünftes von sieben Kindern hat sie zuerst im Bergwerk gearbeitet, dann, 1925, kam sie in die Großstadt, arbeitete als Verkäuferin, Putzfrau, zuletzt jahrelang als Küchenhilfe in einem Lokal, in dem ihr Mann Kellner war. So habe sie ihren Mann immer unter Kontrolle gehabt, sagt sie und lacht. Wenn sie lacht, wirkt sie jünger, da scheint plötzlich ein lustiges Mädchengesicht durch. Willy, ihren Mann, zog es auch nach der Arbeit noch in jede Kneipe, in der Licht brannte. Wenn sie nicht aufpaßte, war in den letzten Tagen des Monats kein Geld mehr im Haus. Ein echter Kölner sei ihr Mann gewesen. Im Zweiten Weltkrieg sei er desertiert, stand plötzlich in den letzten Kriegslagen pfeifend unter ihrem Fenster und rief, als sei sein Erscheinen ein ganz gewöhnliches Ereignis: Marie, läßt mich rein?

1980 ist er einen langsamen, schweren Tod gestorben. Jeden Morgen blickte sie ein wimmernder Totenkopf an, der nicht mehr begriff, was um ihn herum vorging. Nur sein Herz sei bis zuletzt sehr stark gewesen. Ohne die Hilfe einer Gemeindeschwester, die fast Tag und Nacht bei dem Sterbenden wachte, hätte sie den Tod ihres Mannes nicht bewältigen können. Später, nachdem ihr Mann beerdigt war und sie niemand mehr besuchte, hatte sie plötzlich ein Loch in ihrem Leben gespürt. Vorher hatte der Sterbende ihren Tag bestimmt, die Gemeindeschwester kam, manchmal auch der Arzt oder ein paar Freunde ihres Mannes, nun war sie allein in der Wohnung. Die ersten Nächte seien sehr schlimm gewesen, weil sie oft in der Nacht aufschreckte und glaubte, Stimmen und Geräusche zu hören. Mittlerweile hat sie sich an die stillen Nächte gewöhnt.