Verehrer des technischen Fortschritts in Japan haben einen neuen Wallfahrtsort: Einen Supermarkt in Yokohama, in dem die Kunden von Robotern und Automaten bedient werden. Roboter schneiden Schinken exakt nach den Wünschen der Hausfrau; Roboter überwachen den Parkplatz. Vollautomatische Transportsysteme schaffen die angelieferte Ware von Lastwagen ins Lager. Unbemannte, von Computern gesteuerte Fahrzeuge holen von dort nach Geschäftsschluß Konserven und Waschmittel, Tiefkühlkost oder Getränke, nachdem elektronische Kontrollsysteme gemeldet haben, Welche Regale wieder aufgefüllt werden müssen. Automaten wachen darüber, ob Fisch und Fleisch noch frisch genug sind. 28 neue, computerisierte Systeme haben die Spezialisten der Seibu-Gruppe, zu der die Seiyu-Märkte gehören, für diesen ersten automatischen Laden entwickelt.

Es sind Systeme, die in Zukunft nicht nur die Betriebskosten in den Läden senken, sondern auch den Umsatz heben sollen. Denn die Seibu-Gruppe betreibt nicht nur 166 Supermärkte in Japan. Sie versteht sich auch als „High-Tech“-Unternehmen. Alle diese Automaten, über die nicht nur die Hausfrauen von Yokohama staunen, sondern auch die aus allen Himmelsrichtungen anreisenden Techniker und Kaufleute, sollen deshalb vermarktet werden. Wer will, kann bei Seiyu außer Tee, Nudeln, Reis oder Fisch auch einen Roboter kaufen.

Der vor wenigen Monaten eröffnete Supermarkt ist deshalb mehr als nur ein etwas ungewöhnliches Lebensmittelgeschäft; er ist zugleich auch eine Verkaufsausstellung für ausgeklügelte technische Produkte.

Den Seibu-Managern ist es daher nur recht, wenn sich neben Hausfrauen mit Einkaufswagen auch Männer in dunkelblauen Anzügen mit Nadelstreifen, die die Ware in den Regalen keines Blickes würdigen, in ihrem Supermarkt drängeln. Denn wer in Japan Roboter verkaufen will, muß gehörig auf sich aufmerksam machen, um sich im Feld der zweihundert Konkurrenten zu behaupten. Schon heute ist klar, daß viele dieser Firmen, die sich jetzt auf den neuen Markt stürzen, schon bald wieder aus dem Rennen ausscheiden müssen. Für so viele Anbieter reicht selbst die Aufnahmefähigkeit des japanischen Marktes nicht.

In Japan sind heute etwa dreimal so viele Roboter im Einsatz wie in der Bundesrepublik, wo derzeit etwa 4800 der eisernen Kulis ihre Arbeit verrichten, ohne höheren Lohn oder mehr Freizeit zu verlangen. Da Japan etwa doppelt so viele Einwohner wie die Bundesrepublik hat, ist allerdings folgender Vergleich aussagefähiger: In Fernost werden je tausend Industriearbeiter 0,9 Roboter eingesetzt, in der deutschen Wirtschaft sind von den hochentwickelten, mit mindestens fünf Bewegungsphasen ausgestatteten Systemen nur 0,4 je tausend Beschäftigte installiert.

Daraus auch auf einen technischen Rückstand der Bundesrepublik zu schließen, wäre allerdings verfehlt. „Hinsichtlich der Technologie gibt es keine Lücke“, versichert Professor Hans-Jürgen Warnecke, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automation in Stuttgart. „Nur in der Anwendung liegt die deutsche Wirtschaft zurück.“

Anders ausgedrückt: Wir haben mehr Technologie zur Verfügung als die Betriebe nutzen. Neben fehlender Risikobereitschaft und zu geringem Wissen vieler Manager über die Anwendungsmöglichkeiten sind emotionale Widerstände der Mitarbeiter gegen die „Arbeitsplatzkiller“ einer der wichtigsten Gründe für das vor allem in kleinen und mittleren Betrieben zu beobachtende Zögern.