Von Carl-Christian Kaiser

Am Abend des 3. Mai will sich die freidemokratische Bundestagsfraktion wieder einmal richtig aussprechen. Nicht, daß es bei ihr auf Spitz und Knopf stünde. Aber so ganz im Lot hängt ihr Haussegen auch nicht. Ihre Zusammenkünfte mit Diskussionen querbeet, meistens in einer passenden Lokalität im Weichbild Bonns, haben schon Tradition, und in der Regel geht es friedfertig zu. Aber diesmal steht auch der Zusammenstoß zwischen zwei Abgeordneten auf der Tagesordnung.

Anlaß für den Zusammenstoß war der Beifall, den Hildegard Hamm-Brücher jener Kritik gezollt hat, die aus den Parteireihen wieder an Zustand und Führung der FDP geübt wird. Es sei ein Zeichen von Vitalität, so äußerte sie sich im Rundfunk, wenn sich Liberale trotz massiver Reglementierung durch Parteiobere öffentlich vernehmen ließen; deren Zorn gebe eine weitverbreitete Stimmung wieder. Darauf Detlef Kleinen, ein rhetorischer Raufbold, in der Fraktionssitzung vor Ostern: da reiße die Kollegin das, was andere mit ihren Händen aufgebaut hätten, mit dem Hinterteil wieder ein.

Hildegard Hamm-Brücher fühlt sich selber reglementiert. Sie hat es in der Fraktion nicht ganz leicht. Im neuen Bündnis mit der Union sorgt sie sich um die liberale Substanz, besonders in der Innen- und Rechtspolitik, und sie macht daraus keinerlei Hehl. Einzelkämpferin und Einzelgängerin ist sie schon immer gewesen. Vielleicht übertreibt sie manchmal ihre Mahnungen. Es mag auch sein, daß in ihrem Ungemach mit Hans-Dietrich Genscher persönliche Gründe mitschwingen, aus ihren Zeiten als Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Aber inzwischen finden selbst Fraktionskollegen, daß sie in eine gewisse Isolierung getrieben worden sei. Der Parteivorsitzende verbreitet rügende Briefe an sie. Auch wenn sie das ironisch meint, Frau Hamm-Brücher sieht sich im „liberalen Strafvollzug“.

Detlef Kleinen hingegen zeigt sich rundum zufrieden. Die Fraktion, sagt er, sei bedeutend besser als ihr Bild. Wie durch Osmose gebe es eine gemeinsame Grundhaltung, „mit gewissen Ausnahmen“. Mit einer „SPD de luxe“, wie sie manchem vorgeschwebt habe, sei die Partei schlicht überfordert. Und was den neuen Koalitionspartner betreffe, so bestehe in vielen Punkten einfach eine größere Ähnlichkeit.

Den Zusammenstoß zwischen Kleinen und Hildegard Hamm-Brücher, beileibe nicht der erste Konflikt, in ein Rechts-Links-Schema einzuordnen, wäre freilich irreführend. Die Verhältnisse sind differenzierter, erst recht bei Liberalen. Wohl wahr, daß sich Gewicht und Einfluß etwa von Burkhard Hirsch, einem entschiedenen Sozialliberalen, in Grenzen halten. In der Union wird von ihm, Frau Hamm-Brücher und Gerhart Baum, dem letzten Innenminister des SPD-FDP-Bündnisses, sogar nur abschätzig als von „diesen Drei“ gesprochen. Aber Hirsch und mit ihm Gleichgesinnte finden in der Fraktion von Fall zu Fall durchaus Mitstreiter, zum Beispiel beim Datenschutz. Dieter Julius Cronenberg, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, meint, die drei und andere kämen mit der neuen Konstellation durchaus zurecht, „unter Wahrung ihrer Standpunkte“.

Gerhart Baum sagt sogar, daß sich die Zusammenarbeit mit den Christlichen Demokraten mittlerweile ganz passabel anlasse; sich zumindest gebessert habe. Beim Bonner Machtwechsel noch hatte er der neuen Koalition jede inhaltliche Begründung abgesprochen und zumal um die liberale Rechtsstaatspolitik gefürchtet. Baum berichtet jetzt von sehr offenen Debatten in der Fraktion, mit wechselnden Fronten. Tatsächlich kommen zum Beispiel der „Sylter Kreis“ und der „Wurbs-Kreis“, ehedem die Zirkel der vergleichsweise Linken und Rechten in der Fraktion, nicht mehr zusammen. Auf eine Weise ist die freidemokratische Parlamentsmannschaft homogener geworden.