Inhalt Seite 1 — Nur noch Trümmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg

Die CSU spricht von einem „handfesten Skandal“, die Grünen können sich nicht „an einen ähnlichen Vorfall erinnern“, die SPD ist über das „tolldreiste Stück der Verwaltung“ empört – die Nürnberger Parteien stehen hilflos vor einem Trümmerhaufen, den ihnen der Stadtkämmerer Hans Georg Schmitz beschert hat: Er ließ die einstige „Arbeiterspeisehalle“ im Stadtteil Gostenhof abreißen und verhinderte damit eine Heimstatt alternativen Kulturlebens. Und das kam so:

In erstaunlicher Übereinstimmung hatten sich CSU, SPD und Grüne vor Jahresfrist dafür ausgesprochen, in dem alten Bau den „Kulturzirkus“, das „Jazzstudio“, das „Gostner Hoftheater“, das „Theater Zwo Sieben“ und das „Opernstudio“ unterzubringen. Nürnbergs Kulturreferent Hermann Glaser dachte an ein Zuhause auch für das „Figurentheaterfestival“. Nur ein paar Formalien schienen noch zu klären zu sein – darunter der Erwerb der zuletzt als Lager für die Bundesbahn genützten Halle durch die Stadt.

Doch die Verwaltung verfolgte andere Ziele. Die Planer sollten das „Wohnumfeld“ in Gostenhof verbessern. Sie dachten an Aktivspiel- und Autoabsteilplätze, an Kinder- und grüne Gärten. Das Haus stand im Wege.

Dessen ungeachtet schmiedeten die alternativen Kultur jünger ihre Pläne. Im Juli 1983 legten sie dem Amt für Kultur- und Denkmalpflege ein „vorläufiges Grobkonzept“ vor. Es sah vor einen Aufführungsraum A, einen Probenraum B, einen Verwaltungstrakt C. Rechtlich sollte ein gemeinnütziger Verein alles verantworten, die einzelnen Gruppen wollten das Gebäude selbst instandsetzen. Die Zeit drängte: Das „Gostner Hoftheater“ hatte keinen Platz mehr im eigenen Haus, wenn mehr als fünf Akteure auf der Rampe standen oder ein über drei Meter hohes Bild für die Bühne angeboten wurde. Auch das auswärts von Erfolg zu Erfolg tourende Opernstudio wollte nicht länger auf schöne Sommerabende in der Ruine der Katharinenkirche hoffen.

Die amtliche Antwort im September fiel skeptisch aus. Es sei fraglich, „ob sich der Stadtrat... für eine Sonderbezuschussung“, mit der man „ganz offensichtlich“ rechne, entscheiden werde – ein Hinweis, der im nachhinein besonders peinlich erscheint, da die Verwaltung hier auf das Votum eines Gremiums verwies, das sie später ausgetrickst und übergangen hat.

Am 9. Februar dieses Jahres konnten die Kulturfreunde noch einmal hoffen. Ein „sehr geehrter Herr Oberbürgermeister“ wurde da von dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion „mit freundlichen Grüßen“ gefragt, wie es denn um die „9 mal 24 Meter große Halle“ stehe, ob die Administration eine Möglichkeit sehe, den „Privatinitiativen diese Halle zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung zu stellen“. Insbesondere sei das „Opernstudio nicht in der Lage, außerhalb des ‚Kulturzirkus‘ in Nürnberg häufiger zu spielen. Es dehnt statt dessen seine Gastspieltätigkeit immer mehr aus“.