Inhalt Seite 1 — Reisen mit dem Bus: Bei Frauen beliebt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Omnibus-Touristen sind weder ärmer noch ungebildeter ab die Bevölkerungsmehrheit. Aber in ihrem Reiseverhalten unterscheiden sie sich in einigen Punkten von anderen Urlauber-Gruppen.

Der Mai kommt und die Busse schwärmen aus. Der Grund für die Aufbruchstimmung im Bus-Reisegewerbe der Bundesrepublik: Im Gegensatz zu den Bahn-, Flug- oder Auto-Urlauber, die den Statistiken im Juli und August Spitzenwerte bescheren, haben Bus-Urlaubsreisende den Mai zum Ferienmonat des Jahres gekürt.

Das ist eines der überraschenden Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über die Motive und das Reiseverhalten von Bus-Touristen. Die Studie wurde im Auftrag des Niederländischen Büros für Tourismus, Köln, von der Offenbacher Marplan-Forschungsgesellschaft erarbeitet.

Die repräsentativen Ergebnisse, gewonnen zwischen dem Juli ’82 und dem Juni ’83, zeigen, daß in diesem Zeitraum über zehn Millionen Bundesbürger über 14 Jahre einmal oder mehrere Male auf Omnibus-Achse waren. 20,8 Millionen Bus-Reisen setzen sich aus Tagesausflügen, zwei bis viertägigen Kurzurlaubsreisen und Bus-Urlaubsfahrten zusammen, die länger als fünf Tage gedauert haben.

Ob Kurz- oder Langzeit-Urlaub mit dem Bus – das größte Interesse für diese Ferienform bringen die Frauen auf. Mit 61 Prozent stellen sie das Gros aller Bus-Touristen und sind damit in den sternchenverzierten Karossen deutlich überrepräsentiert.

Ein Vorurteil ist, daß nur Senioren im Bus verreisen. Nach Angaben der Offenbacher Marplan-Forscher besteht „ein großes Interesse am Reisen mit dem Bus“ bei den jüngeren Altersgruppen zwischen 14 und 24 Jahren. Immerhin stellen sie 24 Prozent aller Busreisenden und sind damit stärker vertreten als es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Der Grund: Schüler, Lehrlinge und Studenten haben den Bus als preiswertes Ferienfahrzeug entdeckt. Das gilt auch für die über 45jährigen, die mit 55 Prozent aller Busreisenden die Mehrheit stellen. Aber sie ziehen den Bus auch aus anderen Gründen der Bahn oder dem Pkw vor: Hinter den getönten Scheiben läßt sich „Reisen in Gesellschaft“ (Marplan) am besten erleben.

Gleichwohl leidet die Bus-Reise-Branche unter dem Vorurteil, die Ferienform für die Unterprivilegierten der bundesdeutschen Freizeit- und Urlaubsgesellschaft zu sein. Das wird durch die Marplan-Ergebnisse nicht bestätigt, es sei denn, die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung wird wegen ihres Einkommens- und Bildungsniveaus als arm und ungebildet abgestempelt. „Sowohl hinsichtlich der Schulbildung als auch des Haushaltseinkommens“, heißt es in der Marplan-Studie, „entspricht die Struktur der Busreisenden nahezu genau den Strukturen der Gesamtbevölkerung.“ Und das bedeutet aus statistischer Sicht: 90 Prozent der Gesamtbevölkerung und 90 Prozent aller Busreisenden haben die Volksschule (68 Prozent) oder die Mittelschule (22 Prozent) besucht; 72 Prozent der Gesamtbevölkerung und 71 Prozent aller Busreisenden haben ein monatliches Haushaltseinkommen von „unter 2000 Mark“ oder von „2000 bis unter 3000 Mark“.