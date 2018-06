Verfolgung, Widerstand, Gefängnis, Exil: das sind die Merkmale unseres Jahrhunderts. Daran wurde man in der vergangenen Woche erinnert, als die New School for Social Research – die man die Universität im Exil genannt hat – in New York ihren fünfzigsten Geburtstag mit der Verleihung des Ehrendoktors an heutige Dissidenten feierte: an Lew Kopelew, den sowjetischen Schriftsteller, und an Adam Michnik, den polnischen Historiker und Berater von „Solidarität“, der sich seit 22 Monaten im Warschauer Gefängnis befindet.