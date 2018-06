Klaus von Dohnanyi, Erster Bürgermeister von Hamburg, fackelte nicht lange. Als Finanzsenator König in der ersten Maiennacht mit seinem Dienstmercedes volltrunken gegen Leitplanken gedonnert war und sich in ein hilfloses Lügengewirr verheddert hatte, sein Rücktritt zwangsläufig war, sprang Dohnanyi in den Ring und zeigte seinen Kritikern, daß er ein Mann schneller Entschlüsse sein kann.